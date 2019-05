Le elezioni di Istanbul saranno ripetute

Il partito del presidente turco Erdogan ha chiesto che siano rifatte le elezioni a Istanbul - dove sembra che abbia vinto l’opposizione : Il partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’AKP, ha detto che chiederà di rifare le elezioni a Istanbul, accusando l’opposizione di irregolarità nei voti. I risultati preliminari delle elezioni amministrative hanno dato in vantaggio il candidato del principale partito di

elezioni in Turchia - colpo ad Erdogan nelle amministrative : perde Ankara e Istanbul : Istanbul - Il partito di Recep Tayyip Erdogan ha già annunicato che faraàricorso ma il segnale politico è netto: il candidato dell'opposizione a sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu , ha sconfitto l'ex ...

elezioni in Turchia : Erdogan perde Ankara e anche la “sua” Istanbul : Il partito del presidente ha perso le Elezioni amministrative ad Ankara e Istanbul, cedendo all'opposizione anche zone ricche di importanti comparti industriali. Erdogan paga la crisi economica a cui non ha saputo dare risposte convincenti, i suoi avversari cavalcano l'onda come fece lui nel 2002.Continua a leggere

elezioni Turchia - Erdogan perde Ankara e Istanbul : ... come anche nella capitale Ankara, risultato che produce un terremoto nella politica turca incrinando il carisma del sultano. Sul lato della cronaca, il bilancio delle risse ai seggi è pesante, si ...

elezioni Turchia - Erdogan ko a Istanbul e Ankara/ Risultati Amministrative : calo Akp : Elezioni Amministrative 2019, Risultati Turchia: Erdogan perde Ankara e Istanbul. Crisi economica e curdi: calo Akp, speranza di 'nuovo vento' nel Paese

elezioni amministrative in Turchia - Erdogan perde Ankara e Istanbul | : L'Akp del presidente, con gli alleati nazionalisti, conquista il 56% dei comuni, ma perde la capitale. Secondo i dati ufficiali dell'agenzia statale Anadolu, a Istanbul il candidato dell'opposizione ...

elezioni in Turchia - colpo ad Erdogan nelle amministrative : perde Ankara e Istanbul in bilico : 'La situazione dell'economia deve cambiare - aggiunge Abdullah, impiegato - peggio di così le cose non potrebbero andare nel Paese. Abbiamo perso tutto il potere di acquisto. E' davvero il momento di ...

TURCHIA - RISULTATI elezioni 2019/ Erdogan perde Ankara e forse Istanbul : scrutini ko : RISULTATI TURCHIA, ELEZIONI Amministrative 2019: Erdogan perde Ankara e forse anche Istanbul. Crisi economica e curdi i 'nodi' in campo: caos agli scrutini

elezioni in Turchia - vittoria a metà per Erdogan : perde Ankara - testa a testa a Istanbul : Alla coalizione di governo strappano tutta la fascia mediterranea, togliendo alla destra islamica e nazionalista Adana e Antalya, centri chiave per l'economia e il turismo. Anche i curdi, che si ...