Lavoro nero a Vittoria | sanzioni per oltre 9 mila euro | una denuncia

Vittorio Brumotti contro la Merkel : "Ci rompi le balle per il Lavoro nero e poi non fate gli scontrini" : Vittorio Brumotti , che in questi giorni si trova a Francoforte per alcuni impegni sportivi, torna a far parlare di sé, ma questa volta i servizi sulla droga di Striscia la Notizia non c'entrano. A ...

Lavoro nero a Ragusa : scoperti 11 lavoratori irregolari : Guardia di Finanza Ragusa: controlli per il contrasto del Lavoro nero. verificate 11 aziende della provincia iblea e scoperti 15 lavoratori irregolari

Sicurezza sul Lavoro - spesso le morti bianche dipendono dal Lavoro nero : Il 28 aprile è la giornata mondiale per la salute e la Sicurezza sul lavoro, istituita nel 2003 dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo). La situazione in Italia è che “si continua a morire come si moriva 50 anni fa”: il commento è del segretario generale Cgil Maurizio Landini – stranamente sintetico – di qualche giorno fa quando, in un solo giorno, sono morti quattro operai sul lavoro. “Come 50 anni fa evidentemente il ...

L'allarme degli artigiani : "Più Iva? Più Lavoro nero" : ...4 miliardi per ognuno dei 3,2 punti percentuali di aumento previsti; una vera batosta per le famiglie italiane e per loro capacità di consumo, con conseguenze pesantissime sulla nostra economia. ...

Lavoro nero negli hotel - maxi blitz della Finanza tra Ischia e Capri : Vasta operazione della Guardia di Finanza del comando provinciale di Napoli delle tenenze di Ischia e Capri: nel mirino sono finite le strutture ricettive di Ischia e Capri dove erano in corso lavori ...

Lavoro 'nero' in hotel Ischia e Capri : NAPOLI, 26 APR - Vasta operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli delle tenenze di Ischia e Capri: nel mirino sono finite le strutture ricettive di Ischia e Capri dove erano ...

Polizzi Generosa - la battaglia del sindaco senza strada. Ditte al Lavoro gratis per riaprirla dopo 13 anni : Così si uccide una popolazione e la sua economia. Occorre essere più veloci. Ci vogliono risposte certe', spiega. Stamane i lavori riguardano la frana che si è abbattuta sulla strada in contrada ...

Reddito di cittadinanza - Lavoro nero e orecchie da coniglio : spopola sui social "Inps per la famiglia" : Maggiori dettagli su https://www.quotidiano.net/cronaca/inps-per-la-famiglia-1.4548291?fbclid=IwAR2FnYNp0nWmPyPJd45yaSW27Plejln_Sd_bdEDRevcUklvi4IBAXrPBQuA .

Ancelotti : “De Laurentiis “è un signore serio e generoso - molto rispettoso del Lavoro degli altri” : Ancelotti a 360° nell’intervista rilasciata all’edizione odierna di Tuttosport. Innanzitutto soddisfazione per la stagione in corso e per la sua squadra di cui si è dimostrato soddisfatto fin dal ritiro a Dimaro “Sono soddisfatto. Il secondo posto non è un demerito nostro, ma un merito della Juve che procede a un’andatura eccezionale” Ribadisce il concetto che il mercato in uscita non è previsto per il Napoli ...

il comune SAN VITO DEI NORMANNI SOTTOSCRIVE CON LA CGIL : NO AL Lavoro nero - LEGALITA' e SICUREZZA NEI CANTIERI DA REALIZZARE CON I ... : La ripresa del settore Edile, rappresenta un segmento importante per l'economia del Paese l'11% del PIL Nazionale. È da più di 10 anni che perdura la crisi e purtroppo il 2019 segna ancora ...

Palermo - shopping o Lavoro in nero al posto di andare in ufficio : scoperti 15 furbetti del cartellino. Le immagini : Invece di andare a lavorare al Comune di Castelbuono e di Collesano facevano shopping o, come scoperto in un caso, andavano a fare le pulizie in un condominio in cambio di denaro, ma sono stati scoperti grazie a una segnalazione. Sono 15 i furbetti del cartellino scoperti dai carabinieri della Compagnia di Cefalù che hanno dato esecuzione a ordinanze di applicazione di altrettante misure cautelari personali: nove interdittive della sospensione ...

Reddito di cittadinanza - così esplode il Lavoro nero. La fretta è cattiva consigliera : È di questi giorni la notizia che nella riviera romagnola i lavoratori stagionali del settore alberghiero chiedono di lavorare in nero, avendo fatto richiesta per percepire il Reddito di cittadinanza. Secondo l’Istat è di circa 2 milioni il numero di coloro i quali, pur svolgendo un lavoro irregolare, potrebbero avere accesso alla misura: vale a dire quasi la metà degli aventi diritto. Stando ai dati raccolti da Unimpresa qualche mese fa, la ...

"La Flat Tax? Spingerà al Lavoro nero e alla disoccupazione femminile" : ... l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che oggi paghiamo sui nostri redditi? Lo abbiamo chiesto a Massimo Baldini professore di Scienza delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia, ...

[Il commento] Vi spiego perché la Flat tax privilegia i ricchi - crea sperequazioni e alimenta il Lavoro nero : E il ristagno ultraventennale dell'economia italiana non dipende dalla scarsità di consumi, come sembra supporre Siri, ma dallo spegnersi degli investimenti. Piuttosto, la Flat tax costa molto, ...