Laura Boldrini esulta | Ho stravinto la sfida social con Matteo Salvini Tutto

Educazione civica a scuola - Laura Boldrini : "Salvini torni a lezione che ne ha bisogno" : L'Educazione civica ritorna a scuola. La Camera dei deputati ha approvato oggi il disegno di legge per l'introduzione dell'Educazione civica a scuola: 33 ore all’anno di lezione, con il voto che entra pagella e valutazione finale. 451 i voti favorevoli, tre gli astenuti e nessuno contrario. Ora il testo va in Senato.L’ex presidente della Camera Laura Boldrini durante la discussione in aula ha colto l’occasione per attaccare, ancora, il ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - ospiti Laura Boldrini e Daniela Santanchè venerdì 26 aprile alle 22.45 : Torna sul Nove l’appuntamento settimanale con l’attualità politica. venerdì 26 aprile alle 22.45 Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono la nuova puntata del talk “Accordi&Disaccordi” e ospitano la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè e l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, fondatrice del partito progressista, femminista e ambientalista Futura. A un mese esatto dalle elezioni europee, molti i temi ...

Laura Boldrini - follia femminista sulla foto di Virginia Raggi dell'Espresso : "Inappropriata" : Italia, il regno del delirio perbenista. Uno degli ultimi casi riguarda la fotografia usata da L'Espresso in copertina per rappresentare Virginia Raggi (nella foto qui sopra). Un bianco e nero in cui la sindachessa grillina viene invecchiata. Apriti cielo: da più fronti quell'immagine è stata critic

DiMartedì - Laura Boldrini attacca Giordano : "Con lui non voglio parlare" : Laura Boldrini e Mario Giordano sono stati protagonisti di un acceso scontro a "DiMartedì", il programma condotto da Giovanni Floris ogni martedì sera su La7. La deputata di Liberi e Uguali era ospite della trasmissione per discutere dei recenti provvedimenti del governo. Quando il dibattito si è concentrato sul reddito di cittadinanza, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, l"ex presidente della Camera è arrivata ad un duro faccia a faccia ...

Gesto Candreva - Laura Boldrini : “Tifo per lui - ma non doveva pensarci un calciatore…” : “Non doveva pensarci un calciatore a pagare la retta alla ragazzina di Minerba ma, purtroppo, esistono amministratori così squallidi che impediscono ai bambini di mangiare le stesse cose a mensa. Il calcio non è la mia passione più grande ma io, oggi, tifo Candreva“. Lo dichiara Laura Boldrini dopo il bellissimo Gesto simbolico del calciatore dell’Inter, Antonio Candreva. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Top Trend! Laura Boldrini asfalta Matteo Salvini sui social : Dopo l'ennesimo scontro a distanza Boldrini-Salvini, l'hashtag '#MaQuandoLavori' è schizzato in alto nella colonna dei trend topic per tutta la giornata di oggi. Il tweet di risposta dell'ex presidente della Camera su Twitter ha ottenuto ad oggi 11.162 like, contro i 2693 ottenuti da quello del ministro degli Interni.

Laura Boldrini - altro delirio contro Matteo Salvini : 'I suoi fan girano con i pitbull e insultano la polizia' : Volano ancora stracci tra Matteo Salvini e Laura Boldrini , dopo la presenza dell'ex presidente della Camera a Verona per protestare contro il Congresso delle Famiglie. Rivolgendosi alla Boldrini, sui ...

Laura Boldrini - altro delirio contro Matteo Salvini : "I suoi fan girano con i pitbull e insultano la polizia" : Volano ancora stracci tra Matteo Salvini e Laura Boldrini, dopo la presenza dell'ex presidente della Camera a Verona per protestare contro il Congresso delle Famiglie. Rivolgendosi alla Boldrini, sui social, Salvini aveva scritto: "Vi insegna lei la libertà. Queste presunte 'femministe' parlano tant

Congresso sulla famiglia - Salvini attacca Boldrini per la tarantella in piazza. E spopola l hashtag ioballoconLaura : Non ha resistito Matteo Salvini. Anche ieri, dal Congresso sulla famiglia di Verona , ha indirizzato una stilettata a Laura Boldrini. 'Ho letto che balla, si starà preparando per 'Ballando con le ...

Congresso delle famiglie - il feto di gomma fa impazzire Laura Boldrini : "Operazione mostruosa" : Si apre il Congresso mondiale delle famiglie a Verona. E, come ampiamente previsto, è subito polemica: il fronte di chi vuole tappare la bocca al raduno, infatti, è scatenato. E a gettare benzina su un fuoco acceso da giorni, ecco il caso del controverso gadget distribuito al raduno: un feto a forma

Laura Boldrini - l'ultima vergogna contro Matteo Salvini a DiMartedì : "Venditore di fumo" : Laura Boldrini non riesce a trattenersi e in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, attacca il suo acerrimo nemico Matteo Salvini. In studio si parla di immigrazione, di ius soli, di cittadinanza, dopo la tentata strage dell'autobus. "L'immigrazione va gestita", sbotta l'ex presidente della

Che tempo che fa - Laura Boldrini si auto-candida per il Pd : "Zingaretti può..." - l'ha detto davvero : "Può rimettere in circolo quell'utopia che oggi non c'è più". Anche Laura Boldrini sale sul carro di Nicola Zingaretti e lo fa nella maniera più goffa possibile, suonando il trombone della retorica progressista contro il resto del mondo brutto e cattivo. E non a caso l'ex Presidenta sceglie il salot

Laura Boldrini a Che Tempo che fa : “Riaprire case chiuse è un’assurdità - serve occupazione buona per le nostre ragazze” : L’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, ospite questa sera a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, commenta l’idea di riaprire le case chiuse: “È assurdo. Invece di preoccuparsi di creare occupazione buona per le nostre ragazze, c’è chi avanza queste proposte. In tema di diritti, stiamo assistendo a una regressione”. Video Rai L'articolo Laura Boldrini a Che Tempo che fa: “Riaprire case chiuse è ...