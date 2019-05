L’Atalanta va in Champions League se

Corsa Champions League : le quote promuovono L’Atalanta : Corsa Champions League, l’Atalanta è la grande favorita in questo finale di stagione molto intenso: le quote Prima ha vinto al San Paolo contro il Napoli, poi ha piegato l’Udinese in casa. Complici le ripetute scivolate del Milan l’Atalanta ha scalato non solo la classifica, ma anche le quote sull’accesso alla prossima Champions League. Dopo il successo di ieri la squadra di Gasperini è rimasta da sola al quarto ...

Corsa Champions League - salgono le quotazioni delL’Atalanta : Ha sbancato il San Paolo e agganciato il Milan al quarto posto in classifica: l’Atalanta si fa ancora avanti nelle scommesse sulla qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il successo esterno contro il Napoli la quota sui nerazzurri è fissata a 4.50, sempre più vicina a quella delle due favorite. Il Milan resta davanti a tutti secondo i trader SNAI, ma complice il pareggio contro il Parma la valutazione sui rossoneri è ...

Sacchi sulla corsa Champions : “L’Inter ce l’ha quasi fatta - che bella L’Atalanta! Le mie favorite sono…” : Arrigo Sacchi dice la sua a “La Gazzetta dello Sport” sulla corsa Champions, che vede coinvolte sei squadre in questo finale di stagione. L’ex allenatore del Milan, a proposito dei rossoneri, afferma: “Lo sapete tutti che quando vedo quei colori il mio cuore batte più forte. Mi piacerebbe che il Milan si qualificasse per la Champions, la storia dice che quello è il suo posto. Però la strada è complicata. Gattuso sta ...

ESCLUSIVA – Rolando Bianchi a CalcioWeb : “Juve-Ajax? C’è Ronaldo - fa la differenza”. E sulla corsa Champions lancia L’Atalanta : “E’ quella che gioca meglio” : E’ al 10° posto della classifica marcatori della storia del Torino con 77 gol ed è stato protagonista dell’impresa della Reggina, capace di salvarsi nel campionato 2006-2007 nonostante una penalizzazione di 11 punti, grazie soprattutto ai 17 gol di Amoruso e alle sue 18 reti, che lo portarono al terzo posto della classifica dei cannonieri di quella stagione. Stiamo parlando, ovviamente, di Rolando Bianchi che, intervistato ...

Corsa Champions League - le quote non danno fiducia alle romane : occhio alL’Atalanta : Champions League vicina per l’Inter dopo i recenti risultati del weekend, per il quarto posto invece è partita una bagarre tra quattro squadre Lo 0-0 contro l’Inter vale l’aggancio al Milan e una spinta importantissima nella Corsa alla Champions League. L’Atalanta fa un grande passo in avanti nella caccia ai primi quattro posti in campionato, riferisce Agipronews, e scala posizioni anche nelle previsioni dei betting ...