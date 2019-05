La volata Champions si tinge di nerazzurro l’Atalanta festeggia in piazza

volata Champions : Atalanta - servono sette punti. Milan - rincorsa disperata : Atalanta 62, Roma 59: alla Dea bastano sette punti nelle ultime tre partite per andare in Champions. La 35ª giornata ha scavato un piccolo solco nella lotta al quarto posto , in attesa che domani sera ...

Inter - volata Champions : c'è una pessima notizia per Spalletti : Ma le bocche da fuoco dei nerazzurri continuano a sparare a salve, e la cosa comincia seriamente a preoccupare il mondo nerazzurro. Quattro pareggi nelle ultime cinque uscite ufficiali, dove nel ...

L'inter non passa a Udine. Si 'sgomita' per la volata Champions : Un punto d'oro per l'Udinese, ora più vicina al traguardo-salvezza, un mezzo passo falso per L'inter, che non è andata oltre il palo colpito da Lautaro Martines nel primo tempo. Spalletti avrebbe ...

Juventus Torino apre la volata Champions : ... sapendo di introitare i proventi del torneo più prestigioso, ed economicamente più ricco del mondo,, progetterebbero anche colpi proibiti. Con la Juve che alla prossima Champions accede ...

Atalanta - Ilicic la carta in più di Gasp per la volata Champions : Josip Ilicic, 31 anni. Getty L'uomo da gestire, anche se farlo senza alcuna lesione è già un qualcosa di molto, molto importante. In caso contrario, a Bergamo l'avrebbero perso fino alla fine, proprio ...

Champions - volata a sei per due posti : ecco chi ha più chance di farcela : Quattro giornate al fischio finale del campionato, 12 punti a disposizione, sei squadre in corsa per i due posti Champions ancora disponibili. Sei squadre raccolte nel giro di sette punti: comanda il ...

Serie A - che volata per la Champions League : calendario - date - programma. Sei squadre per due posti! : Sei squadre in lotta per gli ultimi due posti che garantiscono la partecipazione alla prossima Champions League. Questo il quadro della nostra Serie A quando mancano quattro giornate al termine del campionato: chi rappresenterà l’Italia nell’Europa che conta insieme a Juventus e Napoli che si sono già matematicamente qualificate? L’Inter al momento è terza con 62 punti, tre in più dell’Atalanta e quattro lunghezze di ...

La Roma di Ranieri non sbaglia nella volata Champions : All’Olimpico la Roma di Ranieri batte 3-0 il Cagliari. I giallorossi mettono pressione a Milan e Atalanta, scavalcandoli in classifica

Ecco come Ranieri sta preparando la Roma per la volata Champions : Roma - Claudio Ranieri l'aggiustatore prepara il rush finale senza paura. Ieri ha fatto un discorso alla squadra, molto tirato, parole incisive, pause giuste, schiena dritta, al centro dello ...

L'Atalanta espugna Napoli e lancia una volata a 6 per la Champions League : A cinque turni dalla fine del campionato la lotta per gli ultimi due posti che garantiscono la prossima Champions League è apertissima. Tutte le emozioni che non abbiamo vissuto nella contesa dello ...

volata-Champions al rallenty - pareggio tra Inter e Roma : Perisic risponde a Elsha : E' una volata Champions che va al rallentatore. Inter e Roma potevano lanciare un segnale importante ma finiscono per annullarsi a vicenda e fanno un favore soprattutto a Milan, che resta al quarto posto nonostante il pareggio di Parma, e alla Lazio, che rimane comunque in corsa nonostante il clamor

Atalanta - Gasperini lancia la volata Champions : "Godiamocela" : La Dea e il bello di giocarsele tutte. Fino in fondo. È il leitmotiv di Zingonia, dove Gian Piero Gasperini mostra gli artigli in vista del rush finale: "È arrivato il momento decisivo, godiamocelo". ...

Lotta Champions - il calendario delle partite : la volata : Sette partite ancora da giocare, 21 punti in palio che decreteranno le quattro squadre che otterranno la qualificazione alla prossima edizione della Champions League . Una volata finale per le prime ...

volata Champions - la Roma resta in scia : "Grande prova di carattere" : L''aggiustatore', come lo definirono in Inghilterra in modo poco glorioso prima che stupisse il mondo con il miracolo Leicester, ha puntellato la difesa - nessun gol al passivo per la prima volta ...