La Virtus vince la Champions League

Basket - Andata quarti di finale Champions League 2019 : Nanterre vince in casa - la Virtus Bologna spreca e perde 83-75 : La Segafredo Virtus Bologna torna dalla Francia con una sconfitta. Gli uomini allenati da Sasha Djordjevic subiscono l’ambiente e la difesa del Nanterre , che vince la gara di Andata dei quarti di finale di Basket ball Champions League 2018- 2019 con il punteggio di 83-75 . Cinque sono gli uomini in doppia cifra per i padroni di casa : Jeremy Senglin con 16 punti, Haukur Palsson con 14, Julian Gamble con 12 e 12 rimbalzi, Lahaou Konate e ...

La Virtus Roma spreca - Rieti vince in rimonta. La Leonis rivede i play off : Rieti vince in rimonta contro la Virtus Roma e riapre la corsa per la promozione diretta in Serie A. Al Pala Sojourner finisce 71-65 , con un parziale di 25-3 per i padroni di casa nell'ultimo quarto. ...