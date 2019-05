La Virtus Bologna ha vinto la Basketball Champions League

L'Europa parla italiano : la Virtus Bologna trionfa in Champions : L'Europa del basket si tinge d'azzurro: dopo il trionfo in Europe Cup della Dinamo Sassari, oggi è arrivato il bis targato Bologna. La Virtus, battendo 73-61 in finale il Tenerife, ha alzato al cielo ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna-Tenerife 73-61. Sasha Djordjevic : “La Virtus è un club leggendario in Europa - merita questo titolo” : Ha parlato a pianetaBasket.com Sasha Djordjevic al termine della sfida tra Virtus Bologna e Tenerife, che ha consegnato la Champions League di Basket alle V nere. Il coach dei felsinei ha potuto esternare tutta la propria gioia per il trofeo continentale conquistato dai suoi ragazzi. Così Djordjevic subito dopo la fine della partita: “Sono orgoglioso che il club e la squadra abbiano vinto il trofeo. Ringrazio per l’opportunità che mi è ...

Virtus EUROPEA! Bologna ha vinto la Champions League di basket! Sconfitto il Tenerife - apoteosi storica! : La VIRTUS Bologna ha vinto la Champions League 2019. Straordinaria impresa della squadra di Sasha Djordjevic, che diventa la prima formazione italiana a mettere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. Si tratta del quinto titolo europeo della sua storia per Bologna, che ha in bacheca una Coppa delle Coppe, due Euroleghe e l’Eurochallenge, ultimo trionfo datato dieci anni fa. In finale le V Nere hanno Sconfitto ...

