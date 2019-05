La Ue incalza l' Italia | ' Subito la procedura o manovra più dura'

ilmessaggero

(Di lunedì 6 maggio 2019) ... resta il fatto che il rapporto debito/Pil è peggiorato l'anno scorso con una crescita allo 0,9% e continuerà a peggiorare non solo perché l'economia è stagnante, ma anche per il fondato rischio che ...

salvodal : RT @forzapd: La Annunziata lo incalza e lui ......ride ride @luigidimaio non hai più scusanti stai facendo la stampella di un uomo pericol… - IesuAnna : RT @forzapd: La Annunziata lo incalza e lui ......ride ride @luigidimaio non hai più scusanti stai facendo la stampella di un uomo pericol… - forzapd : La Annunziata lo incalza e lui ......ride ride @luigidimaio non hai più scusanti stai facendo la stampella di un u… -