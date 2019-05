La Spal fissa il prezzo di Lazzari

sport.virgilio

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il patron dellaSimone Colombarini in un'intervista a Radio CRC ha parlato di mercato: '? De Laurentiis non ci ha dato nulla, noi li abbiamo chiesti, ma non solo a lui. Quanto vale? I ...

cn1926it : #Ceccarini: '#Napoli su #Lazzari, la #Spal fissa il prezzo. #Diawara via' -