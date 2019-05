La Silicon Valley è sempre meno americana

Tra i guardiani della democrazia a caccia di hacker dalla Silicon Valley : Atterrando a San José, California, risalta immediatamente all’occhio la grande insegna che recita «benvenuti nell’aeroporto di Silicon Valley»....

Il risveglio delle donne della Silicon Valley : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair, in edicola fino al 17 aprile. L’hanno chiamato Effetto Pao: dopo che, nel 2012, Ellen Pao aveva portato l’azienda in cui lavorava in tribunale, con l’accusa di averla discriminata per il suo sesso, molte altre donne si sono sentite incoraggiate a fare lo stesso. E questo nonostante lei, quella guerra, l’abbia poi persa. Diventata la donna simbolo della discriminazione di genere, ...

A Dublino Facebook - Google e Microsoft hanno creato una piccola Silicon Valley. Ma non tutti gli irlandesi sono contenti : Si chiama Silicon Docks, sorge a Dublino e divide l'opinione pubblica della città. Il vecchio porto della capitale irlandese è stata trasformata da Microsoft, Facebook, Amazon e Google in una piccola Silicon Valley. Qui i giganti del web godono delle migliori condizioni fiscali.Il reportage di Arte in Italiano "Dublino, il boom, e i Silicon Docks" approfondisce la convivenza tra le imprese che hanno investito a Dublino e i loro ...

L'elisir dell'eterna giovinezza esiste già? I progetti 'segreti' della Silicon Valley : I ricchi leader del mondo della tecnologia avrebbero infatti investito ingenti quantità di denaro nello sviluppo di tecniche all'avanguardia che promettono di arrestare il processo di invecchiamento: ...

Emily Chang e le accuse a una Silicon Valley sessista - : Capendo come e perché le donne siano state fin da subito tagliate fuori da uno dei business più potenti al mondo». Quali sono le responsabilità delle aziende del tech? «Assumere più donne, e in ...

La Silicon Valley cinese è un inferno in cui i lavoratori durano meno di tre anni : L'economia cinese vola, soprattutto nell'hi-tech come dimostrano anche i recenti successi di Huawei , ma il rovescio della medaglia è che nella Silicon Valley cinese i ritmi sono così frenetici da ...

Emily Chang e le accuse a una Silicon Valley sessista : Sheryl Sandberg Marissa MayerSusan FowlerEmily Chang Prosegue l’ondata di denunce al mondo del lavoro dominato da uomini e, soprattutto, da uomini apertamente maschilisti. Nel suo nuovo libro Brotopia. Breaking Up The Boys’ Club Of Silicon Valley (Penguin Random House), la giornalista americana Emily Chang, produttrice del programma tv Bloomberg Technology, indaga sulle dinamiche scioviniste di alcune delle principali aziende della Silicon ...

Di Maio incontra big Silicon Valley : 3.27 Il ministro dello Sviluppo economico Di Maio ha incontrato a Washington i big dell'hi-tech e della Silicon Valley con i quali l'Italia intende lavorare al progetto di digitalizzazione del Paese. Durante l'incontro, avvenuto nella sede dell'ambasciatad'Italia, erano presenti i rappresentanti di Airbnb, Amazon,eBay Facebook, Google, Ibm, Microsoft,Saleforce, Teslae Virgin Galactic. "Il nostro interesse - ha detto Di Maio è anche quello di ...

La più grande truffa della Silicon Valley : ... che ogni anno premia le donne che si sono distinte nel mondo dello spettacolo, della moda, della politica e del business. Le cose iniziarono a cambiare nell'ottobre del 2015, quando un giornalista ...

La più grande truffa della Silicon Valley : La storia di Theranos, una società che prometteva di rivoluzionare il settore sanitario americano e salvare centinaia di migliaia di vite, e della sua discussa fondatrice

Da Napoli in Silicon Valley per innovazione e startup : startup Grind Ispirare, educare, connettere. Sono le tre parole chiave che guidano la più grande community globale indipendente di startupper, startupGrind. Ad oggi si contano oltre 600 capitoli in giro per il mondo per un totale di circa 2.000.000 di imprenditori aderenti. Ogni capitolo ha come obiettivo l’organizzazione e la realizzazione di un certo numero di eventi l’anno. Ogni evento deve prevedere momenti di networking, di scambio di ...

'Fateli a pezzi' : l'incredibile coro contro la Silicon Valley : Insomma, tira questa aria qua per i giganti della tecnologia che poi sono anche i padroni del mondo, almeno a giudicare dalla classifiche di Forbes sui più ricchi del pianeta. A Austin va registrata una importante novità: dal manifesto della Warren, pubblicato su Medium l'8 marzo, era rimasta ...