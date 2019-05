La sfida dei guru al Papa Boom di santoni cristiani 60 mila seguono i veggenti 

Siri - sulle dimissioni Salvini sfida ancora i 5 Stelle : ‘Serve rinvio a giudizio. In consiglio dei ministri non succederà nulla’ : “Io sono abituato a non abbandonare mai gli uomini con cui si è fatto un pezzo di strada insieme”. Matteo Salvini ritorna neanche troppo velatamente sul caso di Armando Siri, sottosegretario indagato per corruzione “dimissionato” qualche giorno fa dal premier Conte. In un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze, in sostegno del candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci, il segretario del Carroccio sembra ...

'Ecco le grandi opere per Bari dei miei prossimi cinque anni' la sfida del sindaco Decaro : 'Nei primi cinque anni abbiamo completato l'asse nord sud, realizzando il ponte Adriatico. Nei prossimi cinque ultimeremo i cantieri di via Amendola e il collegamento dell'asse nord sud con ...

Conte sfida Salvini : "Le dimissioni di Siri già al prossimo Consiglio dei ministri" : Al Movimento, invece, chiede di 'non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica che calpesterebbe i diritti di una persona'. Poi, ai giornalisti, l'ultimo invito a 'non ...

Conte sfida Salvini : “Le dimissioni di Siri già al prossimo Consiglio dei ministri” : L’accordo tra la Lega e il Movimento 5 stelle sulla sorte di Armando Siri non è arrivato. E così, dopo due settimane di equilibrio e tensioni, Giuseppe Conte decide di tagliare il filo del sottosegretario leghista: «All’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri porrò la mia proposta di revoca di Siri dal suo ruolo di sottosegretario», s...

«Panino - Amore e Fantasia» - la disfida dei panini entra nella seconda fase : via alle votazioni : Il contest «Panino, Amore e Fantasia» lanciato dal Mattino.it entra nella sua seconda fase, quella relativa alla votazione. Dopo la raccolta e la pubblicazione degli scatti di...

Giro d’Italia 2019 – Cresce l’attesa per la nuova edizione della corsa : le schede dei principali sfidanti per la vittoria : A un mese dalla tappa finale di Verona, il Trofeo Senza Fine, assegnato al vincitore del Giro, è da oggi esposto al Palazzo della Gran Guardia a Verona, di fronte all’Arena. I principali contendenti alla vittoria finale raccontano le loro aspettative a poco più di una settimana dal via Mancano solo nove giorni alla Grande Partenza del Giro d’Italia edizione numero 102, organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, che ...

1 Maggio 2019 - la sfida dei concertoni con Noel Gallagher a Roma e la reunion degli Oaesis di Toti e Tata a Taranto : Roma 'spara' e Taranto risponde: se il Concerto del Primo Maggio di Roma ha tra i suoi artisti Noel Gallagher, l'UnoMaggio Libero e Pensante di Taranto può contare sulla reunion degli Oeasis, ovvero della parodia pugliese creata negli anni '90 da Toti e Tata. Ok, molti dei nostri lettori non sapranno assolutamente chi siano, un po' per età, un po' per provenienza geografica: il duo, infatti, ha segnato la scena televisiva e comica del Sud Italia ...

Ex terroristi e fan di Hitler - l'identikit dei fascisti che hanno sfidato lo Stato : MILANO - Picchiatori ultrà, naziskin, fascioleghisti, ex terroristi e leader dell'eversione nera. Quasi tutti pregiudicati. Erano lì, insieme a deputati e consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia. ...

Ex terroristi e fan di Hitler - l'identikit dei fascisti che hanno sfidato lo Stato : Al corteo illegale per Ramelli capi ultrà e parlamentari, esponenti locali della Lega e leader dell’eversione nera

Un po' di FIFA qua? Liverpool-City è la sfida dei re : Sterling e van Dijk sul tetto del mondo : Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. 'Un po' di FIFA qua?' è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le ...

Sul blog dei 5 stelli Di Maio sfida la Lega su acqua pubblica e taglio degli stipendi ai parlamentari : All'inizio del suo post sul blog del Movimento 5 stelle , Luigi Di Maio scomoda anche Gianroberto Casaleggio: «Gianroberto diceva che quando c'è un dubbio, non c'è nessun dubbio, soprattutto quando ci ...

Icardi-Dybala - derby dei flop la sfida - mancata - nella sfida : E Dybala ha dimostrato miseria caratteriale: narciso sperduto nelle sabbie mobili del mondo ronaldesco. Dove compariva CR7, scompariva lui. Icardi, nella sua perfida guerra di amor proprio più che di ...

Usa - Biden sfida Trump con la forza dei sondaggi : «In gioco l'anima dell'America» : NEW YORK - È il ventesimo a scendere in pista, ma con la sua presenza ha subito cambiato le carte in tavola. L'ex vicepresidente ed ex senatore Joe Biden ha ieri ufficializzato la sua...

Calcio femminile - Finale Coppa Italia 2019 : Juventus e Fiorentina si sfidano al “Tardini” per l’ultimo titolo prima dei Mondiali : Domenica 28 aprile, alle ore 12.30, il Calcio femminile Italiano andrà in scena con il suo ultimo atto. La Finale di Coppa Italia rappresenta infatti la chiosa stagionale prima dell’attesissimo Mondiale 2019 che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, a cui la Nazionale prenderà parte dopo un digiuno di 20 lunghi anni. A sfidarsi allo stadio “Ennio Tardini” di Parma saranno Fiorentina e Juventus. Una grande classifica ...