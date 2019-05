La Russia marcia su San Marino | affari | residenze | zero sanzioni e banche alla faccia

Salvini e Di Maio strateghi alla Moltke : 'Marciare divisi e colpire uniti' come il generale pRussiano : di Mario Ajello Il motto è celeberrimo. Lo citò anche il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, nel suo discorso di insediamento all'Assemblea Costituente il 15 luglio 1946. In relazione alla ...