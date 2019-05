La promessa di Basilia a quell' amore di 56 anni fa

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Massimo M. Veronese Ci sono appuntamenti a cui non si può mancare perché non è vero che il tempo cancella le ferite. Restano lì, aperte e sanguinanti, anche se non si vedono perché tu le tieni nascoste: il dolore a volte èo che sei.Scaffidi Lallaro ha ottantacinque, vive a Genova, si è sposata con un uomo dolce e comprensivo e ha una figlia meravigliosa, Antonella, che ha voluto accompagnarla in questo posto della memoria, nelle campagne di Urgurui a Orgosolo, Nuoro.Era da Natale che voleva portare quel mazzo di fiori che ora tiene tra le mani, da un Natale di cinquantaseifa, quando la bara con il corpo del carabiniere Carmelo Natoli Scialli, ventinove, ucciso in un conflitto a fuoco con dei bandito, rientrò nel paese natale di Piraino, a Messina, dove lo aspettava tra le lacrime l'inconsolabile fidanzata,sposa. Lei, ...

Pierfanze208 : RT @lanuovasardegna: Nuoro, dopo 56 anni torna sul luogo dove fu ucciso il fidanzato carabiniere. La storia di Basilia Scaffidi Lallaro, p… - keitarousuzhuki : RT @lanuovasardegna: Nuoro, dopo 56 anni torna sul luogo dove fu ucciso il fidanzato carabiniere. La storia di Basilia Scaffidi Lallaro, p… - lanuovasardegna : Nuoro, dopo 56 anni torna sul luogo dove fu ucciso il fidanzato carabiniere. La storia di Basilia Scaffidi Lallaro… -