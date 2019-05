La procura di Milano apre un' inchiesta sulla palazzina acquistata da Armando Siri

Siri - la procura di Milano apre fascicolo su acquisto palazzina a Besso : La procura di Milano ha aperto un'inchiesta senza ipotesi di reato né indagati, in relazione all'acquisto di un immobile a Besso, nel milanese, da parte del sottosegretario alle Infrastrutture e ...

La procura Milano apre un'inchiesta sull'acquisto di una casa di Armando Siri : La procura di Milano ha aperto un'inchiesta senza ipotesi di reato nè indagati in relazione all'acquisto di un immobile a Bresso, Milano, da parte del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, ...

Siri - la procura di Milano indaga sull’acquisto della palazzina a Bresso. Greco : “Collaboriamo coi pm di Roma” : La procura di Milano ha aperto un’inchiesta, al momento senza ipotesi di reato né indagati, sul caso dell’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a Bresso, nel Milanese, attraverso un mutuo di 585mila euro acceso con una banca di San Marino. Il procuratore di Milano Francesco Greco ha spiegato che ci sarà “massima collaborazione” tra gli inquirenti milanesi e quelli romani che indagano per un’ipotesi di ...

Ramelli : per la procura di Milano manifestazione fascista e corteo non autorizzato : Il rito per la commemorazione del camerata Sergio Ramelli si è ripetuto anche quest'anno per volere dei manifestanti di destra in ricordo del giovane del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975, ma la ...

Ramelli : per la procura di Milano manifestazione fascista e non autorizzata : Il rito per la commemorazione del camerata Sergio Ramelli si è ripetuto anche quest'anno per volere dei manifestanti di destra in ricordo del giovane del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975, ma la ...

Milano - corteo per Sergio Ramelli e saluti romani davanti alla lapide : la procura indaga per “manifestazione fascista” : La procura di Milano ha aperto un’indagine per manifestazione fascista e manifestazione non autorizzata in relazione al corteo per Sergio Ramelli in cui si sono verificati tafferugli. Nell’inchiesta, coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, e dal pm Piero Basilone e condotta dalla Digos, si prevedono molti indagati in considerazione del fatto che davanti al murale di Sergio Ramelli quasi tutti i partecipanti hanno ...

Imane Fadil : procura Milano concede proroga di 90 giorni per l'autopsia : La Procura di Milano ha concesso una proroga di 90 giorni all'equipe medica incaricata di portare alla luce le ragioni della morte fulminante di Imane Fadil, la principale testimone del Rubygate, ...

Finti siti online per vendite - procura di Milano chiede processo per dipendenti infedeli di Yoox : Avrebbero creato Finti siti internet sui quali fare confluire ingenti ordinativi di clienti che per il loro shopping online si rivolgevano a Yoox, gruppo leader nella vendita via web di capi di abbigliamento firmati, incassando indebitamente un milione di euro. Per questo la procura di Milano, dopo le indagini della Guardia di Finanza di Milano, ha chiesto il processo per tre ex dipendenti della società, che risulta truffata, accusati di frode ...

Ing - la procura di Milano indaga per riciclaggio : Aggiornamento della nota pubblicata ieri su questo blog. Dopo l’alt di Bankitalia all’apertura di nuovi conti correnti da parte di Ing Direct ora interviene la procura della Repubblica di Milano con l’apertura di un’inchiesta a carico di ignoti per inosservanza della normativa antiriciclaggio. È quanto viene pubblicato da Il Sole 24 Ore di oggi cui si rinvia per maggiori dettagli.

Milano - il giallo della ‘massaggiatrice’ morta in casa : la procura indaga per omicidio : È tornata a casa verso le 13,30 di giovedì e si è trovata davanti ad una scena drammatica: la sua coinquilina era distesa sul letto esanime. Immediatamente ha chiamato il 118 il cui centralino ha avvisato a sua volta i carabinieri della compagnia Monforte. È iniziato con questa macabra scoperta il giallo del decesso di Hong Songmei, una cittadina cinese di 54 anni che lavorava a Milano come “massaggiatrice”. A tal riguardo gli inquirenti non ...

Ing - la procura di Milano indaga per riciclaggio : Aggiornamento della nota pubblicata ieri su questo blog. Dopo l’alt di Bankitalia all’apertura di nuovi conti correnti da parte di Ing Direct ora interviene la procura della Repubblica di Milano con l’apertura di un’inchiesta a carico di ignoti per inosservanza della normativa antiriciclaggio. È quanto viene pubblicato da Il Sole 24 Ore di oggi cui si rinvia per maggiori dettagli.

Bus dirottato a Milano - il procuratore : 'Così i carabinieri hanno salvato tutti. Un'azione da film' : ' Voleva che tutto il mondo potesse parlare della sua vicenda ' e paradossalmente lui che 'ha chiesto di fermare le stragi ' in mare ora è accusato ' di strage ' per aver dirottato l'autobus sulla ...

Autobus in fiamme a Milano - il procuratore Francesco Greco ringrazia i carabinieri - Sky TG24 - : Il procuratore ringrazia i carabinieri: "Se non stiamo a piangere 51 bambini è grazie a loro". Il pm Nobili ha aggiunto che Sy "ha ammesso premeditazione, ha ponderato da giorni" il gesto compiuto ...

Milano - sequestra bus con 51 studenti a bordo e appicca il fuoco. Carabinieri bloccano il mezzo e salvano i ragazzi. Il procuratore Greco : “Strage con aggravante del terrorismo” : Ha sequestrato un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media Vailati di Crema. Invece di accompagnarli a casa, ha imboccato la strada che porta a Linate. Voleva fare una strage: “Voglio farla finita, di voi non si salverà nessuno, vanno fermate le morti nel Mediterraneo” è la frase che, secondo i testimoni, ha urlato Ousseynou Sy, 47 anni, senegalese, autista in servizio per le Autoguidovie di Crema. Alcuni ...