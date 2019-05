La Polizia di Stato e fondazione israeliana ' Simchà Layeled' dona una giornata di svago a

Salvini contestato a Modena - scontri Polizia e coro di Bella Ciao : L'articolo Salvini contestato a Modena, scontri polizia e coro di Bella Ciao proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Salvini contestato a Modena - scontri Polizia e coro di Bella Ciao : Modena, 3 mag., askanews, - Lancio di sassi e scontri con la polizia a Modena, dove Matteo Salvini ha fatto tappa nel corso del suo tour elettorale in Emilia Romagna.La polizia ha risposto con cariche,...

Pugno e danni a 'La Sorgente' : 22enne a processo Aosta - Il ragazzo è stato arrestato ieri dalla Squadra Volante della Polizia. Il difensore ... : comparso oggi, venerdì 3 maggio, dinanzi al giudice monocratico del Tribunale, Marco Tornatore, per il processo con rito direttissimo, il 22enne della Guinea Bissau arrestato ieri dalla Squadra ...

Disabile ubriaco sulla carrozzina elettrica : la Polizia lo multa per guida in stato di ebbrezza : Un Disabile ubriaco sulla carrozzina elettrica sarà multato . La pattuglia della polizia che lo ha fermato a Plauen, in Sassonia, gli ha trovato un tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore a ...

Lo YouTuber Etika fa una diretta streaming mentre sta per essere arrestato dalla Polizia : Il popolare YouTuber e streamer Desmond "Etika" Amofah è stato arrestato dalla polizia di Brooklyn lo scorso pomeriggio dopo aver presumibilmente dichiarato di volersi fare del male durante una diretta streaming su Instagram.Un rappresentante della polizia avrebbe dichiarato a Kotaku che lo YouTuber ora è in ospedale per accertamenti. La diretta streaming è iniziata con Etika che stava parlando con la polizia ed è terminata quando è stato ...

Polizia di Stato : “Il tuo computer è stato bloccato - chiama subito questo numero” è una truffa - non chiamate! : Cadere nella trappola di una truffa online è fin troppo semplice, soprattutto quando i falsi avvisi applicano una notevole pressione psicologica sulle potenziali vittime. Un esempio è un avviso che sta circolando online, sul quale allerta la Polizia di stato: “Security warning: Il tuo computer è stato bloccato. Errore #DW6VB36. Per favore chiamaci immediatamente al numero +39 0694804XXX. Non ignorare questo avviso critico. Se chiudi questa ...

E' stato denunciato il trapper che mostrò il dito medio su un'auto della Polizia - finta - : L'idea doveva essergli sembrata geniale: affittare una macchina della polizia di quelle usate per film e serie tv e sbizzarrirsi in gestacci da vero duro. Prima di lui lo aveva fatto un altro trapper, ...

Ponte di Pasqua : stazioni e treni sorvegliati speciali dalla Polizia di Stato : ... putroppo in passatto già assurti agli onori della cronaca. I servizi così rafforzati proseguiranno sino a tutta la prima settimana del mese di maggio.

La Polizia dell’Irlanda del Nord ha arrestato una donna di 57 anni in relazione all’omicidio di Lyra Mckee : La polizia dell’Irlanda del Nord ha detto di aver arrestato una donna di 57 anni in relazione all’omicidio della giornalista 29enne Lyra Mckee, uccisa giovedì scorso a Londonderry durante gli scontri tra manifestanti e polizia. Martedì mattina la New IRA,

Aggredisce la Polizia con una sbarra di ferro urlando "Allah Akbar" : era stato da poco scarcerato : Due poliziotti e una guardia giurata sono rimasti feriti nel pomeriggio di Pasqua durante un controllo a Torino. Escluso il...

DIVISIONE P.A.S.I. : DISCOTECHE E LOCALI DA BALLO NEL MIRINO DEI CONTROLLI DELLA Polizia DI STATO : ... fino a raggiungere le cittadine pedemontane DELLA zona est e ovest dell'area metropolitana, gli agenti hanno riscontrato numerose e gravi inadempienze che vanno dall'aver organizzato spettacoli ...

Polizia di Stato prosegue controlli antiabusivismo : prodotti sequestrati e contravvenzioni : Roma – Sono continuati, anche nella giornata di ieri, i controlli straordinari della Polizia di Stato, disposti dal questore di Roma, Carmine Esposito, volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale nella zona di San Pietro, in particolare in via della Conciliazione. In particolare, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, con l’ausilio di personale di Polizia Roma Capitale, per gli aspetti di ...

Trapani : trovato con 730 kg di rame rubato - la Polizia di Stato lo denuncia per ricettazione. : Nella giornata di lunedì 15 aprile, gli agenti della Squadra Mobile di Trapani hanno rinvenuto, in un locale condominiale di un palazzo nel quartiere "Fontanelle" di Trapani, 730 kg di cavi elettrici ...