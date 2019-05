La nuova settimana di passione del governo Conte

agi

(Di lunedì 6 maggio 2019) Oggi comincia il count down per il sottosegretario Siri verso il Consiglio dei ministri di mercoledì che dovrà decidere della sua sorte. E inizia anche ladiper il. Sempre più nervoso, litigioso, in un alzarsi dei toni verbali tra botta e risposta poco eleganti e uno scadimento generale del linguaggio, in un precipitoso “ritorno al machismo” delle parole come osserva il Corriere in un'analisi del crescente turpiloquio.Ma alla vigilia del Cdm, il sottosegretario già sotto accusa per presunta corruzione sull'eolico, si viene improvvisamente a trovare al centro di un “ultimo mistero” come ci informa Il Fatto in apertura della prima pagina: “Acquista un palazzo con soldi da S. Marino”. Si tratterebbe di “un mutuo da 585 mila euro senza garanzie per una palazzina (comprata a gennaio) di 2 piani con 7 appartamenti, negozio, laboratorio e cantine”. E proprio “la ...

