La nuova musica dei Tool finalmente dal vivo | due brani inediti e il profilo su Spotify

(Di lunedì 6 maggio 2019)Maynard James Keenan lo aveva annunciato in un tweet rilanciato sull'account ufficiale della band nei giorni scorsi, e questa volta non si è trattato di uno scherzo: ladeiè salita sul palco di Jacksonville il 5 maggio in occasione del Welcome to Rockville. Per la band losangelina è tempo di grandi novità, in quanto le indiscrezioni sul nuovo album, seguito ideale di "10.000 days" (2006), si fanno sempre più concrete. Dall'aggiornamento della copertina della pagina Facebook con le cifre "2019" alle dichiarazioni affidate ai social sui lavori in corso, la febbre per ladeiè diventata incontenibile.I fan hanno immortalato due momenti importanti durante lo show, e stiamo parlando di duedi lunghezza notevole, nella tipica attitudine di Keenan e soci: 9 minuti di durata per un brano, circa 7 minuti per un secondo brano. Sotto il ...

