La madre di Cristiano Ronaldo la combina grossa | gaffe colossale su Twitter FOTO

(Di lunedì 6 maggio 2019) L’hata veramente. Ladi, suo malgrado, è finita sotto l’occhio del ciclone per unasu. Un suo post di 5 ore fa è infatti diventato subito virale, scatenando rabbia da una parte e ironia dall’altra. Laesalta il portghese per le gesta compiute quest’anno alla Juve, ma “toppa” clamorosamente. Come si legge dallaqui di seguito, ecco cosa recita il tweet: “ha salvato la Juve dalla retrocessione, riportandola a vincere un campionato dopo quasi 20 anni di astinenza“.Meu orgulho, meu filho pic..com/aakxzZYMLY— Dolores Aveiro (@DoloresAveiro) 6 maggio 2019LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sulla JuventusL'articolo Ladi...

