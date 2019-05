La Icardi rivela la sua strategia con Onestini | Al Grande Fratello | tutti si

Mauro Icardi - la trans Guendalina Rodriguez rivela : «Ho fatto sesso con lui : che c'è di male?» : Guendalina Rodriguez (presunta fidanzata di Gennaro Lillio, ex compagno di Lory Del Santo e concorrente del Grande Fratello 16, fino all'età di 18 anni Guendalina ha vissuto una doppia...

Ivana Icardi respinge le accuse di Wanda Nara : la rivelazione di Barbara : Grande Fratello, Ivana Icardi replica alle nuove accuse di Wanda Nara dopo Verissimo Tra Ivana Icardi e Wanda Nara non scorre buon sangue, su questo non ci sono più dubbi. Se ne sta parlando molto al Grande Fratello, dove Barbara d'Urso ha voluto Ivana concorrente. Nei giorni scorsi, però, a parlare è stata proprio Wanda

Inter - Garcia rivela : 'No allo scambio Icardi-Dybala - blitz di Ausilio a Barcellona' : L'Inter sta già lavorando alla prossima campagna acquisti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società nerazzurra avrà maggiore libertà sul mercato essendo libera dai vincoli del fair play finanziario. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato che si punterà solo su profili vincenti e che possano far fare il salto di qualità alla squadra. I reparti che subiranno maggiori modifiche sono il centrocampo e ...

Inter - Biasin rivela : 'Caso Icardi - decisivo l'incontro con Zhang' : In casa Inter sembra giungere finalmente a conclusione il caso relativo a Mauro Icardi. Un mese e mezzo fa è stata tolta la fascia di capitano al centravanti argentino e da allora questi non è più sceso in campo, saltando anche sfide cruciali per la stagione come il match contro l'Eintracht Francoforte in Europa League e il derby di Milano contro il Milan in campionato. Un ritorno in campo che, però, sembra sempre più immediato. Maurito, ...

La rivelazione sul colloquio tra Icardi e Zhang : "È stata una umiliazione" : Mauro Icardi tornerà ad allenarsi oggi in gruppo, con tutti i suoi compagni, lui compreso, non convocati dalle rispettive nazionali. L'ex capitano dell'Inter ha finito finalmente la fisioterapia al ...

Icardi-Wanda Nara - la rivelazione di un giornalista argentino : “rischiarono di lasciarsi per un… cellulare segreto” : Un conduttore argentino ha rivelato un retroscena relativo alla storia tra Icardi e Wanda Nara, che sarebbe potuta finire per colpa dell’attaccante dell’Inter La storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara è solida e duratura, considerando che i due stanno insieme ormai da oltre cinque anni. Il loro rapporto però avrebbe potuto troncarsi quasi immediatamente, per colpa di un cellulare segreto tenuto da Maurito per contattare altre ...

Icardi-Juventus - stoccata Spalletti e la rivelazione di Wanda Nara : ICARDI JUVENTUS- Continua a tener banco il capitolo Mauro Icardi in casa nerazzurra. Come confermato nelle ultime ore, Wanda Nara avrebbe ammesso di esser arrivata ad un avvicinamento quasi totale con la dirigenza interista per il ritorno di Icardi a pieno regime. Un ritorno che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, ma che farà discutere