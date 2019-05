La guerra dei dazi spiazza le Borse Milano la peggiore con tech e auto

Usa-Cina : torna la guerra dei dazi e le Borse vanno a picco : Milano. Un nuovo, inatteso, colpo di scena nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina mette in ginocchio le Borse europee nella prima seduta di una settimana che si annuncia “calda” per i conti dell'Italia che martedì saranno di nuovo sotto la lente della Commissione europea. Il presidente amer

Trump riapre la guerra dei dazi con la Cina e le Borse soffrono : Sul fronte italiano, da seguire la nota mensile sull'andamento dell'economia, in uscita martedì, e i dati sulla produzione industriale, venerdì,. INTESA APRE LA SFILATA DEI CONTI La settimana ...

La guerra fredda tra Trump e la Fed. Nel nome dei tassi : ... sostenendo che questo e non altro avrebbe danneggiato la corsa dell'economia nell'era Trump. La Casa Bianca aveva cominciato ad aprire pesantemente il fuoco contro la banca centrale a dicembre 2018, ...

Venezuela - è guerra civile. Guaidò guida la rivolta dei militari. Blindati sui dimostranti : Torna altissima la tensione in Venezuela, con Guaidò che si unisce ai militari nel tentativo di dare la spallata decisiva a Maduro. Il leader dell'opposizione, e presidente riconosciuto da numerosi Governi, ha lanciato un appello ad una rivolta militare in un breve video nel quale appare in una base aerea a Caracas circondato da soldati pesantemente armati e affiancato dall'attivista Leopoldo Lopez. «Il momento è adesso», ha detto ...

Reddito di cittadinanza - flop o successo? Ecco chi ha ragione nella guerra dei numeri : La battaglia dei numeri sul Reddito di cittadinanza si è scatenata da quando l’Inps ha cominciato a fotografare la platea dei beneficiari. A quasi due mesi dall’avvio sono 710mila i nuclei che equivalgono a circa 1,8 milioni di italiani ...

guerra sul ritorno delle Province : Lega favorevole - altolà dei grillini : Lo scontro, in realtà, prende piede su un testo ancora non definitivo, al quale hanno lavorato per più di sei mesi, 'in piena sintonia', il viceministro M5S dell'Economia, Laura Castelli, e il ...

partita la guerra dei giudici alla nuova legittima difesa : C'era da aspettarselo: è partita la battaglia della magistratura alla legittima difesa . Ieri il presidente della Repubblica ha promulgato la legge bandiera della Lega, e del centrodestra, e c'è già ...

Tripoli - la Pasqua dei cattolici nella città in guerra : Martinelli è stato vicario apostolico per 30 anni, in uno dei luoghi più delicati per la Chiesa al mondo. Un periodo in cui la Libia ha visto prima la difficile dittatura di Gheddafi e poi la ...

I prezzi delle prossime console potrebbero aumentare - a causa della guerra dei dazi fra America ed Europa : Brutte notizie per i giocatori di tutta Europa (italiani compresi), sembra infatti che le prossime generazioni di console potrebbero subire un incremento di prezzo, a causa della guerra dei dazi in corso fra America ed Europa. Considerando che la next gen potrebbe essere abbastanza costosa, questo spauracchio arriva proprio in un brutto momento.Come riporta VG247, se gli Stati Uniti dovessero confermare le nuove tasse di 11 miliardi di dollari ...

Apple e Qualcomm patteggiano la guerra dei brevetti : In una nota congiunta i due colossi annunciano il raggiungimento di un accordo sullo scontro legale che le vede protagoniste nei tribunali di tutto il mondo. «L'accordo include un pagamento da Apple ...

Apple contro Qualcomm - la guerra dei brevetti : a San Diego il processo chiave - Tutte le tappe della vicenda : Da qui, l'escalation, con decine di cause aperte in tutto il mondo - dall'una e dall'altra - per i motivi più diversi. Dal 2018 Apple non utilizza più chip forniti da Qualcomm sui suoi iPhone e si ...

Amazzonia - 13 milioni di ettari di foresta a rischio distruzione per guerra dei dazi tra Usa e Cina : al loro posto campi di soia : Ormai, si sa, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina rischia di avere ripercussioni a livello mondiale. Ma se state pensando alle forniture lungo la catena di distribuzione globale siete fuori strada. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, la principale vittima dello scontro tra le due superpotenze potrebbe essere l’Amazzonia, la foresta pluviale tropicale che dal Brasile si estende in Colombia, Perù, ...

La guerra dei rifiuti tra Usa e Cina mette a rischio il riciclaggio globale : Quella che si sta aprendo ha i crismi d'una crisi epocale, appunto, del “riciclaggio” - del melting pot dei rifiuti a stelle e strisce, che crescono inesorabili con i consumi e la cultura dell'usa e getta. Sempre più città americane fermano il riciclaggio...

