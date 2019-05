La forza dell' innovazione al Motor Valley Fest di Modena

Oltre 17.000 presenze per la 'forza della Natura' dedicata a Libereso e terminata ieri a Sanremo : ... la struttura museale è rimasta aperta per un totale di 150 ore, proponendo la visita di 5 mostre, ospitando 59 relatori, che hanno dato vita a 52 incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli musicali ...

La forza della valanga disintegra 17 abitazioni : le case si sbriciolano come castelli di sabbia. Le immagini : Una frana ha provocato la distruzione di oltre 15 abitazioni a La Paz, in Bolivia. La zona era già stata evacuata e fortunatamente non ci sono stati né morti, né feriti, ma le immagini pubblicate sui social network sono impressionanti. Le case si sbriciolano una dopo l’altra come fossero di sabbia L'articolo La forza della valanga disintegra 17 abitazioni: le case si sbriciolano come castelli di sabbia. Le immagini proviene da Il Fatto ...

LE GRAND BAL/ Il film sulla forza e sul messaggio della danza : Il film documentario di Laetitia Carton, presentato l'anno scorso a Cannes, racconta la magia del ballo come desiderio e come slancio vitale

1° Maggio : a Torino i No Tav forzano il cordone - cariche della polizia : Lo spezzone dei centri sociali ha cercato di passare in testa al corteo, ma la polizia lo ha fermato: cariche in piazza Vittorio e in via Po

Caso Regeni - la Camera dà via libera alla nascita di una commissione d’inchiesta : forza Italia si astiene. Applauso dell’Aula : Dopo ritardi e rinvii, l’Aula della Camera ha approvato l’istituzione di una commissione monoCamerale di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. In favore del varo della commissione hanno votato tutti i gruppi tranne Forza Italia che si è astenuta, dopo la bocciatura di un proprio emendamento. I sì sono stati 379, gli astenuti 54. Un lungo Applauso dell’Aula ha salutato l’approvazione. Ieri, al momento dell’inizio della ...

"La forza delle donne? È nella capacità di rimanere se stesse." Laetitia Casta contro la chirurgia estetica : A quarant'anni d'età è ancora una fra le donne più sexy e desiderate da registi e da celebri marchi di moda. Ora Laetitia Casta reduce dal film 'L'un uomo fedele', si gode un periodo di rinnovato ...

Usa - Biden sfida Trump con la forza dei sondaggi : «In gioco l'anima dell'America» : NEW YORK - È il ventesimo a scendere in pista, ma con la sua presenza ha subito cambiato le carte in tavola. L'ex vicepresidente ed ex senatore Joe Biden ha ieri ufficializzato la sua...

Lola - la climber paralizzata - che ha scalato El Capitan con la sola forza delle braccia : Eleonora (Lola) Delnevo, 39enne di Albino in provincia di Bergamo, a quattro anni dall’incidente che l’ha costretta in carrozzina è tornata - dopo una lunga riabilitazione - a scalare le montagne

Charlize Theron : "Meglio sola che fraintesa. Sono fiera della mia forza" : Quando Charlize Theron si è fatta scappare quella frase, pensava che sarebbe stata letta come una semplice battuta. Così, tanto per restare in tono con il tema del suo nuovo film, Long Shot, una ...

Le stelle perdute di Omega Centauri - strappate via dalla forza mareale della Via Lattea : Un team di ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Strasburgo, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Università di Stoccolma ha identificato le stelle che l’ammasso globulare Omega Centauri, situato nella nostra Galassia e distante circa 18 mila anni luce da noi, sta perdendo, strappate via dalla forza mareale della Via Lattea. Le cosiddette “code mareali” individuate dal team attorno all’ammasso e la loro ...

