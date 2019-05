La Fondazione Città di Senigallia sostiene ' Fosforo'

Natale di Roma 2019 : oggi la Città Eterna celebra la leggendaria data della Fondazione : Nonostante si tratti di una data più leggendaria che storica, ancora oggi Roma celebra la sua fondazione il 21 aprile rispettando la tradizione che vuole la Città fon data da Romolo in questo giorno del 753 a.C. sul colle Palatino. Il Natale di Roma era ricordato nell’antichità dai suoi abitanti con una festa chiamata ‘Palilia’. La leggenda dietro questa suggestiva celebra zione venne resa popolare da Marco Terenzio Varrone, ...

Lezione di Boeri alla Fondazione Mirafiore : "Il reddito di cittadinanza non tutela le fasce deboli" : ... Tito Boeri ha intrattenuto il pubblico per oltre un'ora parlando di 'percezioni e numeri errati, soprattutto sugli immigrati, il cui lavoro è prezioso per la nostra economia e il nostro sistema di ...