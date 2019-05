Palermo : La denuncia di un avvocato - 'io vittima di razzismo - c'è clima pesante' (2) : (AdnKronos) - Poi, l' avvocato palermitano aggiunge: "Ovviamente non avrei mai immaginato che una società di queste dimensioni potesse avere al suo interno che si rapportano con toni razzisti nei confronti dei fruitori dei loro servizi". Non è la prima volta che il giovane avvocato è vittima di razzi

La denuncia di un avvocato palermitano : "Io vittima di razzismo" : "Questi vengono qui senza biglietto... Come li fanno entrare a questi?". E' la frase, in dialetto siciliano, che si è sentito rivolgere dal casellante, mentre era al casello autostradale sulla Messina-...

Pagano un avvocato per delle pratiche ma il legale non avvia alcuna azione : denunciato : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...