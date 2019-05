La castrazione chimica? È solo falsa propaganda E nasconde i veri problemi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nell’ultimo anno si sono utilizzati eventi di cronaca, sempre avvenuti e che presumibilmente sempre si determineranno, per amplificare il senso di insicurezza della popolazione e vendere il “prodotto paura”. Anche se i reati più efferati in Italia sono in costante diminuzione, amplificare le paure della gente aiuta i politici che possono proporsi come nuovi capi branco. Eccitare gli animi verso nemici costruiti a tavolino permette di tenere l’attenzione su aspetti marginali per lasciare libertà di azione su settori che dovrebbero interessare la gran parte dei cittadini. Per questo motivo invece di discutere dei debiti che come Paese stiamo facendo e che, inevitabilmente, ricadranno sui nostri figli si parla diSi tratta di una pratica per cui un soggetto che avverte pulsioni sessuali distoniche col proprio ragionamento accetta di assumere con continuità alcuni ...

