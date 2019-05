La Cassazione cancella l'assoluzione al ginecologo che "stimolava" le pazienti : Per atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale "serve sempre il consenso esplicito e informato", dicono i giudici. L'anziano medico piemontese era stato condannato a 6 anni in primo grado per violenza sessuale su tre giovani straniere "toccate" nonostante dovessero fare...