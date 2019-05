La capsula Dragon agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale | consegnato prezioso

La capsula Dragon agganciata alla Stazione Spaziale : La capsula Dragon della SpaceX si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale, portando a termine un altro dei voli concordati dalla Nasa con l'azienda di Elon Musk. L'ha catturata il braccio ...

Lancio riuscito per capsula Dragon 1 della SpaceX : Il razzo vettore Falcon 9 della Space X è decollato poco prima delle nove ora italiana, con a bordo la capsula senza equipaggio Dragon 1 per la diciassettesima missione di rifornimento sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il Lancio ha subito diversi rinvii sia per dei problemi a bordo della stessa Iss che per l'indisponibilità della piattaforma di atterraggio per il recupero del primo stadio del vettore, che è stato effettuato senza problemi ...

Lanciata la capsula Dragon : a bordo un carico di mini-organi : E’ stata Lanciata la capsula Dragon della SpaceX, diretta alla Stazione Spaziale Internazionale con un carico di 2,5 tonnellate di rifornimenti e materiali scientifici, fra i quali organi umani su chip che per studiare malattie e sperimentare farmaci. Dopo due rinvii, la capsula della SpaceX e’ finalmente partita questa mattina con un razzo Falcon9, sempre dell’azienda di Elon MUsk, nell’ambito delle missioni condotte per ...

Space X ha lanciato una capsula Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale : Questa mattina è stata lanciata nello Spazio una capsula realizzata dalla SpaceX di Elon Musk: la capsula Dragon dovrebbe raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale il 6 maggio. Per la capsula – partita da Cape Canaveral, in Florida – si tratta

Spazio : lanciata la capsula Dragon di SpaceX - a bordo 2 - 5 tonnellate di rifornimenti : lanciata con successo la capsula Dragon SpaceX, con a bordo rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale. L’operazione era stata rinviata più volte in precedenza per motivi dovuti alla posizione della ISS e a un problema al sistema di alimentazione elettrica della piattaforma robotica nell’Oceano Atlantico, necessaria per l’atterraggio del razzo Falcon 9 riutilizzabile. La capsula Dragon raggiungerà la Stazione Spaziale ...

Stazione Spaziale : rinviato a domani il lancio della capsula Dragon SpaceX : Il lancio della capsula Dragon SpaceX, con a bordo rifornimenti per la Stazione Spaziale, è stato nuovamente rinviato: è ora in programma per il 4 maggio alle 08:48 ora italiana. Dopo i rinvii precedenti dovuti alla posizione della ISS, questa volta il lancio, previsto per oggi, è stato cancellato all’ultimo momento per un problema al sistema di alimentazione elettrica della piattaforma robotica nell’Oceano Atlantico, necessaria per ...

Test fallito per SpaceX : la capsula Crew Dragon è esplosa : Test fallito per SpaceX. Una grave anomalia verificatasi sabato 20 marzo durante le ultime prove di collaudo motori ha causato l’esplosione della Crew Dragon, la capsula progettata per il trasporto di astronauti da e verso la Iss. La stessa navetta – spiega Global Science – era stata lanciata con successo per la prima volta e senza equipaggio lo scorso marzo, completando correttamente la missione. L’episodio, avvenuto presso lo ...

Spazio - grande successo per la capsula “Dragon Crew” di Space X : “è stato un lavoro pazzesco” : “Se pensi solo all’enormità di questo volo -e di tutta la preparazione che è stata necessaria per realizzarlo rimettendo il pad rinnovato, facendo sistemare la cabina di guida, costruendo il veicolo, preparando il Falcon 9, tutte le analisi e supporto di missione – è stato proprio un lavoro pazzesco“. A sottolinearlo è stato Steve Stich, vice-direttore del programma commerciale con equipaggio della Nasa, commentando il ...

Spazio - capsula Crew Dragon : la Russia si congratula con Nasa e SpaceX : Il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, si e’ congratulato con l’amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine, e il fondatore di SpaceX, Elon Musk, per il successo del volo test della capsula Crew Dragon. “Cari colleghi, Jim Bridenstine e Elon Musk, a nome di Roscosmos vi faccio le mie congratulazioni per il successo del primo volo test della nuova capsula”, ha scritto Rogozin ...

Grande successo per la capsula Crew Dragon SpaceX : splashdown al largo della Florda : La capsula Crew Dragon SpaceX, costruita per la NASA, è rientrata con ammaraggio al largo della Florida, dopo essere stata attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale per 5 giorni. successo dunque anche per la fase finale, la più pericolosa, di questa missione di test. SpaceX è riuscita a dimostrare che il primo veicolo spaziale Usa dopo lo Shuttle (in servizio dal 1981 al 2011 ma con due gravi incidenti costati la vita a 14 astronauti) è ...