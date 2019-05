L' 11 maggio si celebra il primo Disconnect Day d' Italia

Star Wars Day/ Oggi 4 maggio i fan celebrano l'universo di Guerre Stellari : Star Wars Dai. Oggi 4 maggio i fan della saga di Guerre Stellari festeggiano in tutto il mondo, con la mente rivolta a Peter Mayhew

Ricordi del 3 maggio - tra gioie e dolori il Napoli celebra il ricordo del trionfo nel 2014 : Il giorno 3 Maggio il Napoli ha giocato tredici partite, dieci in serie A, una in serie B, una in coppa Uefa ed una in coppa Italia, ottenendo cinque vittorie e due pareggi, con sei sconfitte. Ricordiamo i successi nella finale d’andata della coppa Uefa-1988/89 e la conquista della coppa Italia-2013/14. Quest’ultimo successo è stato ricordato quest’oggi anche dai social del Napoli. In quella giornata ci fu anche il ...

La Cgil Ragusa celebra primo maggio davanti ai centri commerciali : La Cgil di Ragusa celebra il primo maggio davanti ai centri commerciali aperti. L'intervento di Peppe Scifo.

Celebrato a Varazze il Primo maggio : La città di Varazze ha così Celebrato il Primo Maggio 2019, Festa del Lavoro e dei Lavoratori: - Ore 9,00 Rappresentanza alla lapide di via Milano dedicata ai due operai caduti sul lavoro e ...

Il Play Store celebra il 4 maggio offrendo sconti su giochi e film a tema Star Wars : Il 4 maggio è lo "Star Wars Day": per l'occasione il Play Store proporrà fino al 9 maggio tanti sconti su giochi e film a tema Star Wars. E voi siete fan? L'articolo Il Play Store celebra il 4 maggio offrendo sconti su giochi e film a tema Star Wars proviene da TuttoAndroid.

Al via sabato 4 maggio le celebrazioni della 660° Festa di Sant'Antioco Martire : Ad allietare la presenza di antiochensi e visitatori, ben due spettacoli musicali. Si inizia sabato 4 maggio, alle 21.00, in piazza Umberto: s ul palco, il progetto musicale "Lantias", che vede la ...

Solari celebra Leonardo a Salsomaggiore Terme : Lo scorso 8 febbraio Solari aveva presentato nell'auditorium del "Corriere di Como" e di Espansione Tv il suo primo romanzo giallo ambientato nel mondo dell'arte e dell'esoterismo "Il segreto del ...

Il 2 maggio 1519 moriva Leonardo da Vinci : dal giorno della morte alle celebrazioni per i 500 anni : Il giorno che ha caratterizzato tutto il calendario culturale del 2019 è arrivato: il 2 maggio ricorre infatti, il quinto anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Si racconta che il maestro morì fra le braccia del re Francesco I: a metà fra storia e leggenda, questo episodio ha ispirato numerosi artisti che ne hanno dato una personalissima interpretazione. Dal momento della morte ad oggi sono trascorsi cinque secoli.

1 maggio - perché si celebra la Festa dei lavoratori : 1 maggio, perché si celebra la Festa dei lavoratori In Italia e in molti altri Paesi del mondo si ricordano in questa data le battaglie operaie volte alla conquista di diritti e sicurezza sul luogo di lavoro. Una Festa la cui origine risale metà dell’800, durante la Seconda rivoluzione industriale, negli Usa e in ...

Festa dei Lavoratori : perchè si celebra oggi 1° maggio : Festa dei Lavoratori: perchè si celebra oggi 1° Maggio oggi il 1 Maggio viene festeggiato come Festa dei Lavoratori in moltissimi paesi del mondo: i principali sono i paesi "socialisti" come Cuba, ...

Primo maggio - storia e significato. Perché la Festa del Lavoro si celebra proprio domani : Sono molti i paesi del mondo che il Primo maggio di ogni anno si fermano per celebrare la Festa del Lavoro, nata come momento di lotta per i diritti dei lavoratori, indipendentemente dal loro status sociale ed economico. Ma ...