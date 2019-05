Kiss Kiss Napoli – Guidolin | “Sono stato vicino alla panchina del Napoli”

Mertens a KissKiss : «Il prossimo anno resto - vediamo la società cosa vuole fare» : Mertens a KK: “Il prossimo anno resto, mi trovo bene con il gioco di Ancelotti! Adesso vediamo cosa vuole fare la società” Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la vittoria contro il Cagliari. «Nel primo tempo abbiamo giocato troppo lenti, non abbiamo giocato veloce ma abbiamo provato a pareggiare. Alla fine per fortuna abbiamo vinto. Come giudichi questa stagione? «Quest’anno, diciamo la verità, ...

Kiss Kiss – Doppio addio in casa Napoli : telefonata tra l’agente e De Laurentiis. Allan… : Calciomercato Napoli Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto ha dichiarato: “Si sono gettate le basi per Insigne per un possibile rinnovo fino al 2024. Procede ora il recupero fisico. Il nome più caldo resta quello di Lozano, si farà di tutto per portarlo a Napoli. Non è facile, ci sono molti club su di lui, ma il Napoli ci proverà. Su Veretout: piace non poco al Napoli, ma l’eventuale arrivo è legato ...

Le Blackpink hanno raggiunto sul palco Dua Lipa per cantare insieme “Kiss And Make Up” : Sorpresa! The post Le Blackpink hanno raggiunto sul palco Dua Lipa per cantare insieme “Kiss And Make Up” appeared first on News Mtv Italia.

Kiss Kiss Napoli – Ass. Borriello : “Speriamo di vedere il San Paolo come dal grafico - i tempi per la firma sulla convenzione” : Ciro Borriello, l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dei lavori che si stanno svolgendo al San Paolo e della convenzione. Ecco le sue parole : “Gli operai stanno lavorando al San Paolo, sono convinto che ce la faremo a rispettare il cronoprogramma. Sto incrociando le dita per vedere un San Paolo come quello del grafico. Stiamo lavorando per due maxischermi, uno sarà sicuro, per ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Come si fa a parlare di calo fisico?” : Carmine Martino, ha espresso il suo pensiero sulla stagione del Napoli nel corso di Radio Goal. Le sue parole : ” Domani contro il Frosinone mi aspetto una prova maiuscola sul campo, da parte della squadra. Spero che la squadra, pungolata sull’orgoglio, possa avere una forte reazione”, le parole di Martino che ha proposito della formazione aggiunge: “Non mi aspetto nessun colpo di scena. Non credo che Albiol domani ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Non capisco perché c’è tanta insistenza nel definire fallimentare questa stagione” : Il giornalista Paolo Del Genio, ha risposto a delle domande sulla stagione del Napoli, nel corso di Kiss Kiss Napoli. Le sue impressioni: Fare processi dopo una stagione che, per quanto possa essere senza titoli e di costruzione per il prossimo anno, ci sta portando comunque al secondo posto. Non ci sono basi per parlare di fallimento, ma a questo punto lasciate perdere: mi preoccupo per chi ancora pensa al fallimento quando il Napoli ...

Radio Kiss Kiss – Callejon - le parole dell’agente sul possibile rinnovo… : Callejon verso il rinnovo José Maria Callejon sembra rimanere una pedina forte anche per il Napoli di Carlo Ancelotti. Ed è per questo che dalla società stanno pensando di rinnovargli il contratto. Quindi si pensa ad un prolungamento, fino al 2022. A tale proposito Cristiano Giuntoli e Manuel Garcia Quilon, agente dello spagnolo, ci stanno lavorando e le prossime settimane saranno decisive da questo punto di vista. A tale riguardo però fa ...

Kiss Pass Day - mostre e lab per bambini : ... a Venezia Museo Archeologico Nazionale, Museo di Storia Naturale, Museo d'Arte Orientale, Collezione Peggy Guggenheim; a Padova Fai Villa dei Vescovi; a Trento Mart; a Napoli Città della Scienza, a ...

Incidenti sul lavoro - operaio di 51 anni muore nel porto di Livorno : colpo alla testa durante le manovre sulla Moby Kiss : Un operaio di 51 anni, di Torre del Greco, è morto per un incidente sul lavoro avvenuto nel porto di Livorno. Il 51enne era dipendente Moby e stava lavorando a bordo della Moby Kiss, attraccata alla calata Carrara, un’area di imbarco e sbarco in particolare di traghetti. Secondo una prima ricostruzione della Polmare, il dipendente Moby stava effettuando delle manovre alla guida di un muletto nel garage della nave quando un portellone ...

Kissing day - oggi è la giornata giusta per dare un bacio in più : Il bacio delle rugbiste innamorateTutti i baci dello sportIl bacio tra Heidi Klum e Emily RatajkowskiTom Brady e il bacio sulla bocca a suo figlio JackChiara Ferragni e LeoFedez e LeoIl bacio tra Salvini e Di MaioIl bacio alla francese di Kim e KanyeIl bacio parigino tra Justin e JessicaIl bacio censuratoL'altro bacio censurato«Tu dammi mille baci, e quindi cento, poi dammene altri mille, e quindi cento, quindi mille continui, e quindi cento» ...

International Kissing Day - dieci canzoni e video al bacio : 13 aprile 2019, International Kissing Day. Per onorarlo al meglio, dovreste baciare. E pure tanto. Magari i vostri baci non batteranno al ritmo pop come quello tra Britney Spears e Madonna o quello tra Heidi Klum con Emily Ratajkowski. Magari risulterete meno romantici di Rose e Jack in Titanic o di Molly e Sam in Ghost. Probabilmente sarete ben lungi dall’iconicità di George Peppard che bacia Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. ...

International Kissing Day - da Aurora Ramazzotti a Benji e Fede : la top ten dei baci tra bff : In un mondo sempre più 'freddo', nel quale gli adulti sono immersi nel lavoro e nella routine quotidiana, dove i rapporti sono sempre più virtuali, emerge una tendenza tra i giovanissimi: prediligono ...

Anitta - con «Poquito» e «Kisses» - alza la temperatura del pop : In Brasile, e un po’ in tutta l’America Latina, Anitta è una popstar trasversale, esplosiva, unica. Anzi, a 26 anni appena compiuti, è considerata forse la cantante (e attrice) nazionale 'più famosa di sempre'. Per non parlare della sua avvenenza, che manda in tilt i contatori dei social e delle piattaforme streaming: su Instagram ha quasi 38 milioni di followers, mentre Netflix ha sfornato un docufilm sulla sua vita. Anitta, più che una pop ...

Anitta : in arrivo il nuovo album album “Kisses” : From Brazil with love <3 The post Anitta: in arrivo il nuovo album album “Kisses” appeared first on News Mtv Italia.