calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019)sì,no. Il grande dilemma praticamente dal giorno successivo all’eliminazione in Champions dei bianconeri. Continue conferme da parte della società, pubblicamente, ma sembra non bastare ad avere la piena certezza sulla permanenza. Anche perché ci sono altri fattori da considerare, e li spiega il Corriere dello Sport nelle sue pagine odierne.Calciomercato, Gazzetta dello Sport: “L’estate calda di Paratici, si punta al grande colpo” Il collega Alfredo Pedullà parla di “tentazione“. Esattamente tentazione PSG, che però viene definita tale perché ad oggi non va oltre. In percentuali,ancora alla Juve è “dato” a 75, ma in quel 25% c’è di tutto. Parigi, come detto, anche perché sembra esserci una situazione simile per quanto riguarda Tuchel in Francia: il tecnico ha rinnovato, ma la proprietà ...

CalcioWeb : Juventus, incognita Allegri: PSG sullo sfondo, e Conte... -