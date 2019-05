Juventus | Cristiano Ronaldo torna a Madrid per giocare a golf!

Juventus - Cristiano Ronaldo sa solo vincere : persino a golf! : MADRID, Spagna, - Relax sul green per Cristiano Ronaldo che, a Madrid , approfittando dei giorni di riposo concessi alla Juventus da Massimiliano Allegri , ha dedicato del tempo alla sua nuova ...

Juventus - Cristiano Ronaldo in vacanza con Georgina e alcuni amici (FOTO) : In questi giorni i giocatori della Juventus ne stanno approfittando per riposarsi un po' visto che dopo il derby Massimiliano Allegri ha concesso quattro giorni di relax ai suoi giocatori. La ripresa degli allenamenti per i Campioni d'Italia è fissata per mercoledì pomeriggio. Dunque visto i quattro giorni di vacanza molti dei giocatori della Juve hanno deciso di lasciare Torino. Fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo che ne ha approfittato per ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : «La gente vuole solo che io sbagli» : Alla fine è la squadra che si è formata nel corso degli anni, e non solo per il calcio, ma anche per il mondo degli affari '. Juve-Toro: CR7 risponde a Lukic. Caldara operato: fuori 6 mesi I CAPELLI -...

Juventus - Cristiano Ronaldo : «Ho il fucile puntato contro : devo essere pronto» : Alla fine è la squadra che si è formata nel corso degli anni, e non solo per il calcio, ma anche per il mondo degli affari '.

Juventus-Torino - Mazzarri si rammarica : 'il pareggio brucia. Puniti per l'unica disattenzione su Cristiano Ronaldo' : L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, commenta con un po' di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di ...

Juventus-Torino - Mazzarri si rammarica : “il pareggio brucia. Puniti per l’unica disattenzione su Cristiano Ronaldo” : L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, commenta con un po’ di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di Lukic aveva fatto accarezza al Torino non solo la gioia di vincere il derby, ma anche la possibilità di raggiungere la zona Champions. Il gol di Cristiano Ronaldo, arrivato a soli 6 minuti dalla fine, ha spento le fantasie dei tifosi ...

Highlights Juventus-Torino 1-1 : VIDEO - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo agguanta il pari nel finale. beffa per Mazzarri : Juventus e Torino hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 35^ giornata della Serie A, il derby della Mole si è concluso senza vinti né vincitori. I granata hanno sognato a lungo la vittoria alla vigilia della commemorazione per i Caduti di Superga e hanno accarezzato i tre punti fondamentali in ottica Champions League ma purtroppo sono stati beffati nel finale. Gli uomini di Mazzarri sono passati in vantaggio al 18′ grazie al gol ...

Cristiano Ronaldo spegne il sogno granata - Juventus-Torino finisce 1-1 : Roma - Juventus e Torino hanno pareggiato 1-1 nell'incontro valido per la 35esima giornata di serie A: vantaggio dei granata con Lukic al 18' del primo tempo , pareggio dei bianconeri siglato da ...

Juventus - senti Cristiano Ronaldo : “conoscono la mia etica del lavoro - non sento la pressione. Futuro da allenatore? Dico…” : Abituato ad una carriera da vivere ‘sotto pressione’, ma sempre con la stessa etica del lavoro: Cristiano Ronaldo si confessa e apre alla possibile carriera da allenatore “Fare l’allenatore in Futuro? Perchè no?“, Cristiano Ronaldo ha tutta l’intenzione di vincere anche come coach. Da giocatore del resto, ha fatto incetta di trofei, dopo una carriera passata a convivere con la pressione di dover dare ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Etica sempre uguale. Non vendo fumo” : Cristiano Ronaldo – Intervistato ai microfoni di Icon, supplemento del quotidiano El Pais, Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato della sua prima stagione in maglia bianconera: “La prima cosa che faccio quando arrivo in una squadra nuova è essere me stesso. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juventus mi sono […] L'articolo Juventus, Cristiano Ronaldo: “Etica sempre uguale. Non vendo ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus ho dimostrato di non essere un venditore di fumo' : 'Quando arrivo in un nuovo club la prima cosa che faccio è essere me stesso e niente di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juve mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus mi sono ambientato alla perfezione' : Questa estate la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo, aggiudicandosi le prestazioni di Cristiano Ronaldo. CR7 si è integrato benissimo nel mondo bianconero ed è riuscito a vincere due trofei: lo scudetto e la Supercoppa italiana. Adesso che mancano alcune giornate alla fine della Serie A, il portoghese ha ancora un obiettivo, ovvero diventare il capocannoniere del campionato italiano. Poi al termine della stagione Cristiano Ronaldo ...

Juventus-Torino - probabile formazione : Cristiano Ronaldo guiderà i bianconeri nel derby : La Juventus, questa mattina, ha lavorato per preparare la gara contro il Torino. I Campioni d'Italia, come ha sottolineato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, si sono allenati davvero bene in vista del derby. Per la sfida di domani, il tecnico livornese ritroverà Martin Caceres, ma ha perso Daniele Rugani che ha accusato dei fastidi fisici. Non è nell'elenco dei convocati nemmeno Paulo Dybala: in settimana si era parlato di un possibile ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : "Etica e umiltà - non sono uno che vende fumo" : Cristiano Ronaldo parla del suo adattamento al mondo Juventus. Messi o Ronaldo? "Wanda Nara!" tra presente e futuro - Attraverso le colonne di Icon, supplemento del quotidiano El Pais che uscirà in ...