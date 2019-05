Juve | per Cancelo prospettiva Premier

Juventus - Pjanic lascia aperta la porta : 'Cambiare? tutto può succedere' : TORINO - Per la Juventus Pjanic è uno dei sacrificabili in estate insieme a Dybala, Alex Sandro, Douglas Costa e Cancelo, e le pretendenti non mancano. Il PSG è in prima fila e in un'intervista a ...

Juve - il City prova l'affondo per Cancelo : Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , infatti, la Juventus non ha chiuso alla sua cessione, a patto che arrivi un'offerta da almeno 50-60 milioni di euro alla porta di Fabio Paratici.

La Juve scambierebbe Pjanic per Casemiro - anche se il sogno rimarrebbe Pogba : La Juventus, pur avendo a disposizione Cristiano Ronaldo, il top degli attaccanti, in Champions League non è andata oltre i quarti, infatti è stata eliminata dall'Ajax, squadra di minor livello tecnico ed economico, segno che l'organico necessita di qualche altro innesto di spessore per innescare al meglio CR7. Aspettando il summit tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri per capire se le parti proseguiranno il sodalizio, si guarda già al ...

Tifoso Juve mima aereo al derby dei 70 anni di Superga : sarà bandito a vita : Ha mimato un aereo in volo, per offendere la memoria del Grande Torino. Il gesto di uno Tifoso Juventino all'Allianz Stadium, vicino alla balaustra del secondo anello, è una piccola macchia di un ...

Incontro Juve-Allegri - le richieste del tecnico bianconero per continuare il matrimonio e le intenzioni dei bianconeri : Incontro Juve-Allegri – Ultima parte di stagione senza obiettivi in casa Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha già vinto lo scudetto con ampio margine mentre è stata eliminata da Coppa Italia e Champions League. Nell’ultimo match è arrivato solo un pareggio nel derby contro il Torino, brutta prestazione per i bianconeri che forse pensano già alla prossima stagione. In particolar modo è previsto nei prossimi giorni un ...

La Juve avrebbe deciso - tre cessioni per arrivare a Chiesa (RUMORS) : Ci aspettiamo una sorta di rivoluzione in casa Juventus: in attesa di avere l'ufficialità della permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, la dirigenza sta lavorando notevolmente per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in grado di arrivare fino in fondo in Champions League. Gran parte degli investimenti, però, passeranno anche dalle cessioni, d'altronde l'esborso economico riguardante ...

Juventus - tifoso mima l’aereo di Superga : bandito dallo Stadium -FOTO- : Juventus – Giustizia è stata fatta. Il tifoso della Juventus che aveva mimato il gesto dell’aereo durante il derby per irridere la tragedia di Superga sarà punito con una punizione esemplare. Il video è stato postato sui social e la Juve si è subito messa al lavoro per l’identificazione dell’uomo, che è stata raggiunta grazie all’aiuto delle […] More

Juve - offerta fatta per Chiesa : mega cifra e un giocatore nell'affare : La Juventus non si fa intimidire per Federico Chiesa . Per Rai Sport i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Orsolini, giocatore che piace molto a Montella, oltre ad una ricca offerta economica: si parla di circa 70 milioni di euro.

Juve - Demiral convince Paratici : piano 'alla Caldara' per la difesa del futuro : C'era anche lui tra gli osservati speciali del responsabile dell'area Sport della Juve lunedì scorso, quando ha assistito dal Franchi a Fiorentina-Sassuolo. Il piano dei bianconeri è quello di ...

Mercato Juve - probabile cessione : futuro in bilico per il sudamericano : Mercato Juve – La Juventus riacciuffa nel finale di gara il Torino grazie al solito Cristiano Ronaldo. Tanti i bianconeri sottotono nella stracittadina della Mole. Su tutti Juan Cuadrado ancora lontano dalla migliore condizione dopo l’operazione al ginocchio che lo ha costretto ad un lungo stop durante la stagione. Il colombiano ha faticato sia da esterno di centrocampo che nel […] More

Tragedia di Superga - anche la Juventus ricorda il “Grande Torino” : Non solo lo striscione dei tifosi, apprezzato da Cairo, in occasione del derby di ieri sera, ma anche la nota del profilo ufficiale Twitter della Juventus, che ricorda il Grande Torino a 70 anni dalla Tragedia di Superga. Ecco il post. “Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalla Tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari“. Tragedia di Superga, Gravina: “Ricordo del ...