Jim Cummings | il doppiattore di Winnie The Pooh accusato di stupro e violenza sul cane di

(Di lunedì 6 maggio 2019) Avrebbe commesso su di lei abusi sessuali e l’avrebbe minacciata di morte. Avrebbe anche commesso violenze suldi famiglia. Si tratta di Jim, celebre “voce” del cartonethe. A denunciare il 66enne è la ex moglie che afferma che tutto sarebbe cominciato dopo il 2011, quando i due hanno divorziato. La donna afferma che il doppiatore sarebbe entrato a casa sua, nel 2011, è l’avrebbe violentata di fronte alla figlia, che allora aveva 4 anni. Le violenze, stando a quanto riporta il Daily Mail, sarebbero proseguite dal 2011 al 2o18. Secondo quanto si legge su alcuni documenti, Jim ha fornito altre versioni dicendo che “stava solo scherzando” o che stava cercando degli approcci con la donna.L'articolo Jim, ildiThedisuldi famiglia proviene da ...

