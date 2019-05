repubblica

(Di lunedì 6 maggio 2019) Era partito il 30 dicembre del 1999, arrivo previsto a Pechino nel 2028: “Lo faccio perché non l’ha mai fatto nessuno prima, ho già percorso pedalando la distanza tra la terra e la luna”

umbriatweets : Avete letto? Janus, 82 anni, giramondo in bicicletta: l’impresa fa tappa in Campania - StraNotizie : Janus, 82 anni, giramondo in bicicletta: l’impresa fa tappa in Campania - cronaca_news : Janus, 82 anni, giramondo in bicicletta: l’impresa fa tappa in Campania -