James | Alexander o Spencer | come si chiamerà il figlio di Meghan?

(Di lunedì 6 maggio 2019) Gli appassionati di affari reali, gli esperti di Windsor, i semplici curiosi in questi mesi non hanno mostrato dubbi: «il primodi Harry del Galles eMarkle sarà femmina». Invece, il 6 maggio 2019 alle 05:26 del mattino (ora britannica) è venuto al mondo – nella tranquillità del Frogmore Cottage ...

bionditudo : La mia teoria finale sul nome di #babySussex è: James (come James Middleton ????), Alexander o Albert - Giu75Guarini : RT @BlitzQuotidiano: Royal Baby, come si chiamerà? I bookmakers puntano su Alexander e James - fullmoonvs : @_lexismart Alexander è un nome bellissimo, però mi piace tanto anche James (non credo sia quotato ma amo questo nome). -