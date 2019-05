«It' s a boy» | è nato il royal baby e Harry annuncia | «Orgoglioso di Meghan»

Baby Sussex è nato ed un maschietto - l'annuncio su IG : 'It's a boy ' : Meghan Markle ed il Principe Harry sono diventati genitori. La casa reale nel primo pomeriggio ha affermato che l'ex attrice di Hollywood era entrata in travaglio questa mattina, smentendo di fatto le notizie legate ad un presunto parto già avvenuto. Nonostante la notizia sul travaglio fosse arrivata solamente nel pomeriggio di oggi, il primogenito dei duchi del Sussex era già venuto alla luce nelle prime ore del 6 maggio. l'annuncio è arrivato ...

Grey's Anatomy - Giacomo Gianniotti : 'DeLuca non è il toy boy di Meredith' : La nascente storia d'amore tra Meredith Grey ed Andrew DeLuca continua a far discutere i fan di Grey's Anatomy. Più volte al centro delle polemiche, Krista Vernoff ha sempre continuato a difendere la storyline da lei creata ponendo l'accento sull'estrema normalità della relazione. Non è infatti un mistero che la showrunner abbia più volte rimarcato come, a parti invertite nessuno avrebbe mai sottolineato i quasi quindici anni di differenza tra i ...