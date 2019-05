Islamici chiamano polizia | Presto | nostro figlio ha bevuto Ma lui era sobrio

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Federico Garau Accorsi sul posto temendo il peggio, gli agenti hanno scoperto che il ragazzo aveva semplicementeuna birra ed era perfettamenteUna richiesta d'intervento davvero singolare quella ricevuta ieri dagli uomini della questura di Massa, contattati da due genitori musulmani che chiedevano il loro aiuto per trattare con il18enne.I genitori avevano sorpreso il ragazzo mentre sorseggiava una birra e da qui era sorta un'accesa discussione. È stato il padre del giovane a chiamare la, parlando di una vera e propria lite in corso. Preoccupati, gli operatori della centrale hanno subito allertato i colleghi di pattuglia, che in breve si sono recati sul posto, aspettandosi il peggio.La situazione che si è presentata di fronte agli occhi degli agenti, una volta entrati nell'abitazione, era tuttavia ben diversa da quanto si erano ...

