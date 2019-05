Io | italiano da un anno | chiedo una nuova legge sulla cittadinanza | favorite i

Come vanno gli studenti delle medie in italiano e matematica : Più di uno studente su tre in terza media (il 34,4%) zoppica in italiano, non raggiungendo un livello sufficiente di competenza alfabetica, e va peggio con la matematica, dove il 40,1% dei ragazzi arranca con "la competenza numerica". Per non parlare dell'inglese, ostico per il 43,7% degli studenti. Sono i dati del rapporto "SDGs 2019. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia", diffuso dall'Istat. Molte sono le differenze ...

Capo Verde - morto un giovane cooperante italiano. Come lo hanno trovato - il tragico annuncio della Ong : Un giovane cooperante italiano, David Solazzo, è stato trovato morto a Capo Verde. Il ragazzo, di 31 anni, lavorava per la Ong toscana Cospe. Per il momento non si conosce la dinamica dell'accaduto e sono in corso indagini. A dare notizia della morte di Solazzo è la stessa Ong, in una nota: "Cospe a

Debiti pubblici - 24 Paesi Ue nel 2018 li hanno ridotti. Quello italiano è salito dal 131 - 4 al 132 - 2% del pil : Lo scorso anno 24 Paesi europei su 28 hanno ridotto il proprio debito pubblico e la Francia l’ha mantenuto invariato. Solo tre Stati, tra cui l‘Italia, l’hanno visto aumentare. E’ Quello che emerge dai dati Eurostat sull’indebitamento delle amministrazioni pubbliche, che per la Penisola sono quelli notificati dall’Istat: nel 2018 il debito è salito al 132,2% dal 131,4% di un anno prima. Peggio solo la Grecia, ...

Pasqua in italiano - Easter in inglese : perché hanno nomi così differenti? : Easter è il nome inglese della Pasqua, l'abbiamo imparato poco dopo "the cat is on the table". Ma probabilmente non ci siamo domandati perché sia un nome così diverso, anche se la festa è la medesima. In particolare inglese e tedesco usano un nome che ha un'origine diversa rispetto a quella da cui provengono i più diffusi nomi europei della Pasqua. C'entra una divinità pagana.Continua a leggere

Consorzio Valtènesi : a Vinitaly anno zero del vino rosa italiano : Roma, 9 apr., askanews, - 'Chiamatelo vino rosa'. E' l'appello lanciato a Vinitaly dal Consorzio Valtènesi sulla scorta della recente costituzione di rosautoctono, il nuovo Istituto del vino rosa ...

Da Gallo a Moro : i figli di papà fanno impazzire l'America col basket italiano : figli d'arte: da Gallinari a Moretti, dalla Nba alla Ncaa, i ragazzi italiani stanno facendo la storia anche nel basket più famoso ed importante. Quello dei campionati Doc, dai professionisti al college. “Gallo”, Danilo, figlio di Vittorio, ex super-difensore della Grande Milano anni 80, trascina i Los Angeles Clippers nei playoff Nba, “Moro”, Davide, figlio di Paolo, guardia-ala gran tiratore anche della Virtus Bologna, porta per la prima volta ...

Gli Slander hanno insegnato l hardcore italiano al mondo : E, come racconta nel diario da Israele, è un nome che desta sospetti in alcune zone del mondo. Il padre di Samall è curdo e viene dall'Iraq. È arrivato in Europa a 18 anni come rifugiato politico. ...

Terence Hill compie 80 anni. E’ l’attore con più presenze nei film che hanno fatto più spettatori nella storia del cinema italiano : Cosa sarebbe il cinema (italiano) senza Terence Hill (e Bud Spencer)? Il regalo migliore nel giorno in cui Mario Girotti compie 80 anni è dirgli che è detentore di un record spettacolare che sicuramente non sa: è l’attore vivente con più presenze, ben 8 (tra cui il quarto posto assoluto con E continuavano a chiamarlo Trinità, 1971), tra i 50 film che hanno registrato più spettatori nella storia del cinema italiano. Per dire: Zalone e Benigni ...

Il cinema italiano presenta Moviement : il progetto per far vivere il cinema in sala dodici mesi l'anno : Detta in altre parole, Moviement è in primo luogo il tentativo di allineare il mercato italiano a quello di tutto il resto del mondo, cercando di riportare film e spettatori nei cinema nei tre ...

Imboscata Isis in Siria : morto un italiano |Il papà : hanno ucciso tutta la sua squadra : Il fiorentino Lorenzo Orsetti aveva 33 anni e aveva lasciato la ristorazione per andare a combattere per la causa curda.

Siria - "ucciso crociato italiano". Isis - il colpo di coda a Baghuz : chi hanno ammazzato i jihadisti : L'Isis ha annunciato l'uccisione di un uomo di nazionalità italiana nei combattimenti a Baghuz, l'ultima roccaforte degli estremisti nella parte orientale della Siria, dove da settimane combattono le forze curdo-arabe. Su Telegram, l'Isis ha pubblicato la tessera sanitaria e la carta di credito dell