Internazionali d’Italia Roma 2019 | disputati gli ottavi delle pre-qualificazioni Avanti

Internazionali d’Italia Roma 2019 : gli azzurri nel tabellone di qualificazione. Quattro wild card per gli italiani : Manca meno di una settimana all’inizio degli Internazionali d’Italia 2019. Al Foro Italico è già quasi tutto pronto per uno degli eventi più belli ed importanti dell’intero panorama tennistico mondiale. Per quanto riguarda il settore maschile sicuri di un posto nel tabellone principale sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego. Berrettini, Sonego e Seppi hanno ricevuto una wild card ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : A Roma sono già in corso le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis, ma nel fine settimana ecco che scatteranno anche le qualificazioni (in programma sabato 11 e domenica 12). Il torneo inizierà con la cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali, che avrà luogo venerdì 10 maggio, mentre il torneo maschile scatterà domenica 12 maggio, infine quello femminile avrà inizio lunedì 13. Di seguito il programma completo del ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : scattate le pre-qualificazioni. La pioggia rallenta subito il programma : Sono scattate oggi a Roma le pre-qualificazioni dei tornei di singolare degli Internazionali d’Italia di tennis: pioggia subito protagonista, con il programma che ha subito un sostanzioso rallentamento, e così i trentaduesimi verranno completati domani. Oggi si sono conclusi soltanto nove sfide per ciascun torneo. Domani in programma un tour de force, con il completamento della tornata odierna e la disputa dei sedicesimi. Di seguito tutti ...

Internazionali d’Italia – Binaghi fa chiarezza : “Federer? Non so se riuscirà a giocare 3 tornei di fila su terra - dipende da Madrid” : Angelo Binaghi spiega che la presenza di Roger Federer agli Internazionali d’Italia dipende dai risultati che avrà a Madrid: il direttore del torneo, Sergio Palmieri, mostra più ottimismo Nel corso della conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d’Italia 2019, avvenuta nella giornata di ieri presso il Foro Italico, uno degli argomenti principali è stata la possibile presenza di Roger Federer. Il tennista svizzero ...

Sky Sport - Tennis : accordo con SuperTennis e Internazionali BNL d’Italia 2019 - dal 12 maggio : Due notizie importanti per quanto riguarda gli abbonati Sky, appassionati di Tennis.Sky Italia, infatti, ha annunciato oggi, venerdì 3 maggio 2019, un accordo con Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale SuperTennis, per uno scambio di contenuti riguardanti il biennio 2019-2020.prosegui la letturaSky Sport, Tennis: accordo con SuperTennis e Internazionali BNL d’Italia 2019, dal 12 maggio pubblicato su TVBlog.it 03 ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : i tabelloni delle Prequalificazioni. Ci sono Sinner e Musetti : Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti per il Tennis tricolore: tra poco più di una settimana scatteranno gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. C’è grande attesa, ma il torneo inizia prima per alcuni giocatori del Bel Paese: ci sono infatti le Prequalificazioni, dove in palio ci sono wild card per il main draw (il vincitore) e per le qualificazioni. Andiamo a scoprire i due tabelloni: al via le stelle ...

Ciclocross – Internazionali d’Italia Series - Tempier a caccia del tris nella tappa di Pineto : Leader della classifica generale, il francese punta al successo nella Aprutium Race. Al via con buone ambizioni anche Colledani e Teocchi Stephane Tempier, Nadir Colledani e Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) scaldano i muscoli per Aprutium Race, quarta prova di Internazionali d’Italia Series, in programma domenica 5 maggio a Pineto (Teramo). Vincitore dei primi due round, Andora Cup e Marlene Südtirol Sunshine Race, Tempier ...

Internazionali d’Italia - incasso già record per il 2019 : Incassi Internazionali Italia 2019 – «I dati dell’ultim’ora della biglietteria ci dicono che siamo già al +11% rispetto allo scorso anno, abbiamo raggiunto in queste ore l’incasso totale della prevendita finale dello scorso anno e mancano ancora 8 giorni, che in media valgono 100 mila euro al giorno». Lo rende noto il presidente della Federtennis, […] L'articolo Internazionali d’Italia, incasso già record per ...

Tennis - Internazionali d’Italia 2019 : assegnate le wild card per Roma - spazio a Berrettini e Sonego. Ci sono Errani e V. Williams : sono state assegnate le wild card per gli Internazionali d’Italia 2019 che si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio. Al Masters 1000 maschile accedono direttamente Matteo Berrettini reduce dal trionfo di Budapest e Lorenzo Sonego che sta esprimendo un ottimo livello di gioco, pass diretto anche per il veterano Andreas Seppi ma se l’altoatesino accederà di diritto al main-draw allora la sua carta verrà messa in ...

Internazionali d’Italia – Annunciate le wild card : pass speciale per 4 azzurri e due campionesse Slam : Annunciate le wild card per gli Internazionali d’Italia 2019: fra gli uomini selezionati Seppi, Berrettini, Sonego; fra le donne Sara Errani, Venus Williams e Vika Azarenka Durante la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d’Italia 2019, svoltasi quest’oggi presso il Foro Italico, sono state assegnate le wild card per il torneo di Roma. Come spesso accade, è stata data una ‘corsia ...

Internazionali d’Italia da record : incassi ed affluenza fanno sorridere il mondo del tennis : Internazionali d’Italia, continuano ad arrivare ottime notizie dal botteghino romano, come confermato dal presidente della FIT Binaghi “I dati dell’ultim’ora della biglietteria ci dicono che siamo già al +11% rispetto allo scorso anno, abbiamo raggiunto in queste ore l’incasso totale della prevendita finale dello scorso anno e mancano ancora 8 giorni, che in media valgono 100mila euro al giorno. Mai a otto ...

Internazionali d’Italia – Maria Sharapova dà forfait : la spalla fa ancora male - la russa a Roma non ci sarà : Maria Sharapova costretta a saltare gli Internazionali d’Italia per infortunio: la tennista russa non sarò presente a Roma a causa di un problema alla spalla Il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia perde una delle sue giocatrici di punta. Maria Sharapova, 3 volte vincitrice al Foro Italico, ha annunciato il suo forfait dal torneo capitolino nel quale era attesa dal 6 al 19 maggio. Sharapova salterà ...

Tennis - Camila Giorgi salta il WTA Madrid : problemi al polso per l’azzurra. A rischio gli Internazionali d’Italia? : Camila Giorgi si è cancellata dal tabellone principale del WTA Premier di Madrid, torneo sulla terra rossa della capitale spagnola in programma dal 5 al 12 maggio. La Tennista italiana risente ancora di un problema al polso, lo stesso che la affligge già da diversi mesi e che le ha impedito di partecipare anche al confronto tra Italia e Russia valido per la Fed Cup. La marchigiana non sarà dunque impegnata nel torneo iberico (il suo posto nel ...

Internazionali d’Italia 2019 : Maria Sharapova salterà anche il torneo a Roma. Il problema alla spalla persiste : Niente da fare per Maria Sharapova. La russa, dopo aver dato forfait ai tornei di Indian Wells e di Stoccarda, non sarà al via neanche degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. La campionessa siberiana, impostasi in tre occasioni al Foro Italico nel 2011, 2012 e 2015, non potrà quindi giocare dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa capitolina per un infortunio alla spalla destra da cui non ha ancora recuperato ed a causa del quale è stata ...