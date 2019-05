Inter | Wanda Nara | ' Foto hot con Icardi? Solo lavoro'

Inter - Wanda Nara : «Foto hot con Icardi? È lavoro - nient'altro» : MILANO - ''Le foto scattate insieme a Icardi? È lavoro, nient'altro'' . Wanda Nara , moglie-manager di Mauro Icardi , ha commentato così gli scatti hot insieme al marito pubblicati negli ultimi giorni ...

Calciomercato Inter - Icardi : ora anche Wanda Nara frena sulla permanenza : Calciomercato Inter – Il futuro di Mauro Icardi continua a restare ancora tutto da scrivere. Al momento infatti permane parecchia incertezza sul prosieguo della carriera dall’attaccante argentino all’Inter. Dal momento della decisione del club nerazzurro di togliere la faccia al centravanti albiceleste fino alle molte settimane di “esilio” autoimposto, le quotazioni riguardo una possibile permanenza ...

Inter - la verità nascosta di Wanda : dietro alla sua frase c'è una convinzione : Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. 'Mauro su azione non segna dal 2 dicembre e viene regolarmente contestato dalla Curva Nord, ma nonostante ciò a lasciare Milano non ...

Inter - i 150 anni di Wanda e Icardi : ecco la loro strategia : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del futuro di Mauro Icardi e spiega come le parole di Wanda Nara siano dettate da pura strategia. 'Nel vertice di fine stagione ci sarà spazio, evidentemente, anche per l'argomento Icardi. ...

Inter - Wanda Nara : «Se Spalletti resta 100 anni - Icardi ne resterà 150» : MILANO - ''Se Spalletti dice che resterà cento anni all' Inter , allora Icardi ne resterà 150 perché è più giovane'' . Lo afferma, con un sorriso, nella notte a Tiki Taka, Wanda Nara , moglie e agente ...

Inter - Wanda Nara : “Spalletti resta 100 anni? Icardi 150” : Nella notte a Tiki Taka, Wanda Nara moglie e agente dell’attaccante Mauro Icardi, afferma che il bomber argentino resterà all’Inter: “Se Spalletti dice che resterà cento anni all’Inter, allora Icardi ne resterà 150 perché è più giovane”. Antonio Cassano, anche lui ospite della trasmissione, auspica invece un addio dell’argentino e di Perisic. Gli risponde Wanda sicura: ”Do un’anteprima a te e ...

