Inter | Vieri ricorda il 5 maggio 2002 | Vi spiego cosa successe quel giorno

Amarcord Inter - Christian Vieri e Oba Oba Martins di nuovo insieme [FOTO] : Ai più nostalgici, Interisti e non, potrebbe scendere qualche lacrimuccia. Solo per qualche anno, ma è stata una coppia d’attacco del passato in Serie A. Christian Vieri e Obafemi Martins, ex attaccanti dell’Inter, si sono rincontrati dopo molto tempo, come testimonia una foto postata su Instagram da entrambi. Con la maglia nerazzurra giocarono insieme quattro anni, dal 2001 al 2005: Vieri nel suo miglior periodo, Martins da ...