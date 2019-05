Intanto arrivano nuovi volti giallo-verdi

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Laura Rio Certo, lo stipendio di Fazio è esagerato. Soprattutto in tempo di crisi. Non c'è dubbio. Però, forse qualche contraddizione c'è nel predicare come fa Matteo Salvini contro i compensi troppo ...

SaxSan2 : ?? #Juventus, passi avanti per il ritorno di #Pogba. Il francese aspetta di conoscere il nuovo progetto del… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?????? #Juventus, passi avanti per il ritorno di #Pogba. Il francese aspetta di conoscere il nuovo progetto del #Mancheste… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?????? #Juventus, passi avanti per il ritorno di #Pogba. Il francese aspetta di conoscere il nuovo progetto del #Mancheste… -