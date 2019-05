Instagram | insulti a Ilary Blasi e Totti la difende | Demente!

Caterina Balivo - insulti razzisti per una foto su Instagram : Caterina Balivo , in occasione delle festività pasquali, è tornata per qualche giorno nella sua Napoli. E, ovviamente, come accade in questi casi la nostalgia della sua terra d'origine ha preso ...

GF16 - Cristian Imparato : insulti contro Karina Cascella - lei replica su Instagram : Il Grande Fratello 16 è iniziato solo da pochi giorni è già il clima comincia farsi rovente. Protagonista di queste prime ore nella casa di Cinecittà, Cristian Imparato il quale, dopo aver fatto coming out ed aver rivelato di essere gay, è stato protagonista di un duro attacco nei confronti in Karina Cascella. Durante una chiacchierata con alcuni compagni di avventura il cantante palermitano si è lasciato andare a pesanti offese nei confronti ...

Alessia Marcuzzi a gambe aperte su Instagram - le vomitano addosso insulti : 'Vergognati - pensa a tua figlia' : Nuove durissime critiche ad Alessia Marcuzzi ,a una settimana dalla fine dell' Isola dei famosi . La conduttrice Mediaset questa volta viene presa di mira dai commentatori di Instagram a causa di una ...

Alessia Marcuzzi a gambe aperte su Instagram - le vomitano addosso insulti : "Vergognati - pensa a tua figlia" : Nuove durissime critiche ad Alessia Marcuzzi,a una settimana dalla fine dell'Isola dei famosi. La conduttrice Mediaset questa volta viene presa di mira dai commentatori di Instagram a causa di una foto giudicata troppo volgare. La Marcuzzi, 46 anni, posa seduta in terra a gambe larghe e incrociate,

Ludovica Valli - pesanti insulti su Instagram : l'ex tronista risponde a tono : Non è la prima volta che personaggi di spicco della Tv e dello spettacolo vengono presi di mira dai cosiddetti leoni da tastiera che, quotidianamente, li offendono con cattiverie gratuite senza il ...

Emily Ratajkowski posa con la modella curvy - pioggia di insulti su Instagram : Per Emily Ratajkowski non sembra proprio essere un momento positivo, anche se la top model di origini polacche non sembra dargli molto peso. Dopo le polemiche per i mancati pagamenti dell’affitto del loft che divide col marito Sebastian Bear-McClard, su Instagram negli ultimi giorni Emily Ratajkowski è stata subissata da una lunga serie di insulti. Il motivo? La top model, che possiede una linea di costumi da bagno personalizzata, la ...