Indennità parlamentari | il ddl Zanda è giunto al capolinea Che vita crudele!

Indennità parlamentari - Zingaretti blinda Zanda : “Nessuna sconfessione - ho solo chiarito che non e` una proposta PD” : “Un passo indietro di Luigi Zanda da tesoriere? Da parte mia non c’è stata alcuna sconfessione, ho solo chiarito una tempesta in un bicchier d’acqua, una fake news“. Taglia corto sul tema delle Indennità parlamentari il segretario dem Nicola Zingaretti, dopo la nota con cui il Pd ha preso le distanze dall’iniziativa del suo neo tesoriere per adeguare “il trattamento economico dei membri del Parlamento a quello dei ...