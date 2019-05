In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Maggio | Scandali – Siri | l’ultimo mistero | acquista

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Maggio : Siri - Salvini si arrende. Mercoledì il Cdm : per cacciare il sottosegretario bastano Conte e Toninelli : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Maggio : Il sottosegretario non si dimette : si andrà alla conta in Cdm : Strategia della tensione Siri, continua la battaglia La Lega: “Non si dimette” I salviniani alzano il livello della sfida: “Si va alla conta in Cdm”. M5S teme la vendetta su fisco e autonomie di Luca De Carolis I finti tonti di Marco Travaglio “Ma l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale”. Nulla di meglio di questo verso di Lucio Dalla per descrivere le reazioni al discorso – normalissimo e dunque eccezionalissimo – di ...

In Edicola sul Fatto. Il sottosegretario fa il furbo : “Mi dimetto - ma dopo l’interrogatorio” (mai fissato) : Resa dei conti – Eolico “Siri fuori”: il decisionista Conte perde la pazienza L’indagato voleva prendere ancora tempo: “Mi dimetto se non mi archiviano in 15 giorni”. Il presidente sbotta: “Non ha senso, subito la revoca” di Luca De Carolis È caduto giù l’Armando di Marco Travaglio Ci voleva un “premier per caso”, che non deve conquistarsi riconferme o ricandidature o rielezioni, per dire ciò gli italiani onesti attendevano di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Maggio : Vita di governo – Conte chiede le dimissioni al sottosegretario che rifiuta : Affaire eolico Salvini dice no al premier: Siri ancora non si dimette La palude – Lunedì sera Conte ha visto il leghista indagato, poi ieri in volo per Tunisi ha parlato a lungo con il ministro dell’Interno: ma al Cdm non accade nulla di Luca De Carolis Franza e Spagna di Marco Travaglio Afuria di guardarci l’ombelico e attendere l’Apocalisse (che pare un’altra volta rimandata, dopo i dati di ieri su Pil e occupazione), rischiamo di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Aprile : “Tagli o sale l’Iva. Draghi in Italia può fare grandi cose” : l’intervista Giovanni Tria “Le liti sono solo una facciata: o sale l’Iva o scatteranno i tagli” Il ministro del Tesoro – L’errore più grande? “Cedere sul deficit, l’esultanza per il 2,4% mi ha angosciato Siri non si deve dimettere soltanto perché indagato” di Carlo Tecce Giallo bifronte di Marco Travaglio La giornata di ieri sembra fatta apposta per confermare ciò che sosteniamo da 11 mesi, contro gli opposti fondamentalismi del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Aprile : Non va tutto al Sud e l’assegno medio è di 520 euro : L’intervista “Altro che flop, questi numeri sul reddito sono soltanto l’inizio” Pasquale Tridico – Il bilancio del presidente Inps sull’assegno di cittadinanza e quota 100 di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Voce del verbo pagare. “I giudici che sbagliano devono pagare” (Matteo Salvini, Lega, vicepremier e ministro dell’Interno, Il Dubbio, 26.4). Quarantanove milioni in comode rate di 79 anni. Il dito ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Aprile : Lega e 5stelle – Battaglia sul ritorno del voto : Il dossier Gli enti riformati: meno trasferimenti, meno servizi e pure meno democrazia 2014-2019 – Fondi più che dimezzati, eppure gestiscono scuole superiori, strade e ambiente di Marco Palombi Uno sparo nel buio di Marco Travaglio Leggo sempre Repubblica perché imparo sempre qualcosa di nuovo. Ieri, per esempio, grazie all’amico Massimo Giannini, ho appreso particolari inediti, anzi rivoluzionari, sulla schiforma della ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Aprile : “Rom per Salvini” Inchiesta sui boss e la Lega nel Lazio : riveLazioni A Latina il clan faceva campagna per la Lega Per la Lega di Matteo Salvini, alle amministrative del 2016 a Latina, ci sarebbe stato uno sponsor d’eccezione: il clan dei Di Silvio. Siamo in uno dei territori dove il Carroccio non più a trazione nordista ha Fatto da subito proseliti, al punto da esprimere un sottosegretario nel governo gialloverde. Quel Claudio Duringon che ieri […] di Andrea Ossino Paradossi¶culi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Aprile : Siri - arrivano le nuove carte : la Lega comincia a scaricarlo : Gialloverdi Siri, ora la Lega tentenna: “Non cadremo per lui” In bilico – Il M5S continua a chiedere le dimissioni del sottosegretario indagato. Adesso il Carroccio riflette: “Una crisi di governo su questo sarebbe un regalo ai 5Stelle” di Luca De Carolis e Tommaso Rodano Memento Renzi&B. di Marco Travaglio Quando nacque il governo Conte, il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, politico accorto e navigato, regalò al suo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Aprile : La scelta – Il premier : via prima delle Europee : Gialloverdi “Siri si deve dimettere”: Conte minaccia la revoca Palazzo Chigi – In partenza per la Cina, il premier sente l’esponente leghista indagato per corruzione: al ritorno la soluzione definitiva della questione di Paola Zanca Sciacquaraquà di Marco Travaglio Dice Salvini che “chi accosta la Lega alla mafia deve sciacquarsi la bocca”. E noi, una volta tanto, siamo d’accordo: malgrado l’annessione di pezzi non certo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Aprile : L’ora è grave - ma non seria. Governo riunito - ma Di Maio è in tv : Palazzo Chigi Via il Tagliadebiti di Roma. I gialloverdi ai ferri corti Guerra totale. Gli esponenti del Carroccio si presentano in massa al consiglio dei ministri per far saltare la norma voluta dai 5 Stelle: si litiga a fine a notte fonda di Carlo Di Foggia Liberisti coi soldi altrui di Marco Travaglio Uffa, che barba, che noia. I radicali e i loro seguaci, anche strumentalizzando la scomparsa del nostro carissimo nemico Massimo Bordin, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Aprile : Questione morale. Pure il sindaco di Pinzolo. Salvini colleziona impresentabili : anche a Pasquetta sta con l’indagato : Pasquetta dall’indagato Salvini non si smentisce Il ministro dell’Interno in vacanza a Pinzolo difende il sindaco su cui pesa un divieto di dimora: “I giudici sono contro di noi” di Daniele Erler Il Metodo Raggi di Marco Travaglio L’ufficio stampa di Virginia Raggi non me ne voglia, ma penso che andrebbe licenziato in tronco. Le sue funzioni possono essere svolte egregiamente, e soprattutto gratuitamente, dall’intera stampa italiana. Da ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Aprile : Scandali – Non solo Arata fra i suoi amici imbarazzanti : c’è anche l’uomo del colosso energetico spagnolo : Gli atti dei pm Mister Flat Tax e il faraone indagato per corruzione L’imprenditore Patimo – Il sottosegretario era in affari con il manager del colosso spagnolo Acciona Agua che è sotto inchiesta a Reggio di Valeria Pacelli e Paola Zanca 10 domande a Salvini di Marco Travaglio Abbiamo chiesto un’intervista al Matteo Salvini. Nessuna risposta. Casomai ci ripensasse, queste sono le domande che avremmo voluto porgli, per il dovere di ...