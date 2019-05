Amministrative - il voto a Istanbul sarà ripetuto : La Commissione elettorale suprema della Turchia (Ysk) ha deciso a maggioranza la ripetizione del voto amministrativo del 31 marzo scorso a Istanbul, dopo la vittoria ufficiosa del candidato sindaco dell'opposizione Ekrem Imamoglu. Con una decisione non appellabile, i giudici hanno accolto i ricorsi per presunti brogli presentati dalle forze a sostegno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta Anadolu.

Turchia : municipali - Akp presenta appello per annullamento voto a Istanbul : Ankara, 16 apr 16:39 -, Agenzia Nova, - Il Partito giustizia e sviluppo, Akp,, prima forza politica della Turchia, ha richiesto ufficialmente l'annullamento e la riorganizzazione..., Tua,

In Turchia voto incubo per Erdogan. «Dopo Ankara perde anche Istanbul» : Il candidato dell’Alleanza per la Nazione conquista a sorpresa per soli 24mila voti la capitale economica del Paese. Ma l’Akp annuncia ricorsi: «Ci sono state irregolarità»

Turchia - Erdogan perde Ankara e Istanbul. Il voto si polarizza : ai repubblicani le città. Akp forte nelle campagne : Una vittoria netta con qualche pesante battuta d’arresto. È su questo doppio binario che viaggiano i risultati del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Akp) alle Amministrative del 31 marzo in Turchia. Da una parte la conferma del dominio a livello nazionale, con oltre 20,5 milioni di preferenze che hanno portato la formazione al 44,3% (+1,5% rispetto alle Amministrative del 2014 e quasi due punti in più delle Parlamentari del giugno 2018), ...

