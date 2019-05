Il tunnel della Manica ha 25 anni

La luce in fondo al tunnel - Claudia Cretti torna a sorridere : due anni di sacrificio per assaporare di nuovo il gusto della vittoria : Due anni fa l’incidente al Giro Rosa, mesi complicati e finalmente il ritorno in bici e alla vittoria nella categoria C5 della Due Giorni del Mare a Marina di Massa Un sorriso per cancellare due anni difficili, una vittoria per tornare ad assaporare il gusto della felicità, riprendendo in mano la propria vita. Claudia Cretti si è messa alle spalle 48 mesi di inferno, prendendosi il successo alla Due Giorni del Mare a Marina di Massa, ...