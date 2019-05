Il tour di Marco Mengoni continua a novembre | nuovi appuntamenti nel saluto a Milano

Marco Mengoni : tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tour : Uno show che ti lascerà senza fiato! The post Marco Mengoni: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tour appeared first on News Mtv Italia.

Marco Mengoni si racconta a FQ Magazine : “Negli altri tour me la facevo sotto dalla paura - stavolta…” : Elegante, sicuro sul palco e con una gran voglia di comunicare e condividere. Marco Mengoni è cambiato molto rispetto al tour precedente di tre anni fa e a Torino per la prima data dell’Atlantico tour ha dimostrato il risvolto positivo di una ricerca personale che parte da lontano. “Questo è uno show che mi ha permesso di aprire un po’ la mia anima e soprattutto ho fatto un lavoro su me stesso a livello emozionale”, ha raccontato l’artista ...

Marco Mengoni : è iniziato ufficialmente l'Atlantico tour in Italia : È ufficialmente iniziato sabato sera con un tutto esaurito a Torino il nuovo tour di Marco Mengoni che dopo le principali capitali europee ora si è spostato in Italia nei maggiori palazzetti. "l'Atlantico tour", come l'album omonimo che ha conquistato il doppio disco di platino per le migliaia di copie vendute, arriverà nelle più grandi città Italiane. "I'll show you I Great I am". Con questa frase il cantante ha aperto il suo concerto facendo ...

LIve Report : MARCO MENGONI debutta a Torino il suo Atlantico tour : - ha dichiarato MENGONI - Corriamo sempre, e credo sia importante di tanto in tanto fermarsi e guardare il mondo che ci circonda." TERZA PARTE_ Si riparte con Guerriero uno dei brani più evocativi ...

Il tour di Marco Mengoni al via da Torino - in diretta Facebook su OM : Parte da Torino il tour di Marco Mengoni. Questa sera e domani, l'Atlantico tour sarà al Pala Alpitour di Torino per le prime due tappe del nuovo spettacolo di Marco Mengoni. I primi 15 minuti del concerto di questa sera verranno trasmessi sulla pagina Facebook di OM - OptiMagazine in cross-posting: per assistere in diretta all'inizio del tour di Marco Mengoni collegati alle ore 21.00 sulla pagina Facebook di OM. L'artista di Ronciglione ha ...

Marco Mengoni a sorpresa in via Roma a Torino sfila con la banda di Mirafiori : sabato 27 parte Atlantico tour al Pala Alpitour : Marco Mengoni show a Torino. Un grande spettacolo a sorpresa ha incantato nel pomeriggio la città di Torino: per salutare la partenza di Atlantico tour, sabato 27 e e domenica 28 aprile al Pala ...

Marco Mengoni debutta a Torino con l'Atlantico tour : Milano, 26 apr., askanews, - Dopo il successo delle anteprime europee a Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid, Marco Mengoni è pronto a partire domani con uno speciale debutto sold out al Pala ...

Marco Mengoni Live Quiz - il gioco condotto da Cattelan anticipa i concerti del tour : Marco Mengoni annuncia il Live Quiz, disponibile all'interno dell'app ufficiale in download gratuito su App Store e Google Play. Con un post su Instagram, l'artista di Ronciglione annuncia il Quiz che anticiperà ogni data del tour, a partire da domani, sabato 27 aprile, quando è atteso il primo concerto del tour 2019 al Pala Alpitour di Torino. La tournée di Marco Mengoni sostegno del nuovo disco, Atlantico, proseguirà fino al 30 maggio ...

Marco Mengoni a Le Iene - lo scherzo dei prof stalker in tour (video) : Marco Mengoni a Le Iene, vittima di uno scherzo della redazione di Italia 1. Il cantante di Ronciglione ha presentato il 4 aprile il singolo Muhammad Ali all'università Bicocca di Milano in un incontro con gli studenti che si è rivelato essere la situazione ideale per uno scherzo de Le Iene. Lo scherzo non si è concluso con l'evento all'università Bicocca, bensì è proseguito anche nel corso delle prime tappe del tour europeo di Marco ...

Nuova iniziativa per i fan di Marco Mengoni - Siamo tutti Muhammad Ali lancia il tour in Italia : È partita la Nuova iniziativa per i fan di Marco Mengoni, già pronti al tour di supporto ad Atlantico al via dal 27 aprile al Pala Alpitour di Torino nel quale si terrà la prima delle tante date che l'artista ha pensato per la leg Italiana della tournée. Si tratta semplicemente di scattarsi una foto accompagnata dall'hashtag #SiamotuttiMuhammadali per entrare a far parte della gallery che sarà presente sulla app ufficiale di Marco Mengoni che ...