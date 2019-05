Il tastierista Roger O’Donnell sul nuovo album dei Cure | “Potrebbe essere l’ultimo”

optimaitalia

(Di lunedì 6 maggio 2019)Nel corso di un'intervista radiofonica rilasciata a SiriusXM, lo storicoO'Donnell ha parlato deldei. La band capitanata da Robert Smith, infatti, è ferma a "4:13 dream" (2008) come ultima prova in studio, quasi lo stesso tempo trascorso dall'ultimo disco dei Tool, e negli ultimi mesi si sono rincorse le voci sulla pubblicazione deldella band di Boys don't cry. Mentre sono in corso i preparativi per la diretta streaming del 30 maggio per festeggiare il trentennale di "Disintegration" (1989) dall'Opera House di Sidney, O'Donnell svela alcuni dettagli sui nuovi contenuti.Ilracconta che due anni fa, mentre discuteva con il frontman in merito aldei, espresse il desiderio di lavorare su un disco assolutamente cupo e triste, il più drammatico mai registrato dalla band. A tal proposito afferma: «È epico, ...

