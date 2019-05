Il Palazzo delle spie nel cuore di Roma

IL TEMPIO DELLE FOLE Collepasso - Le - - rassegna dedicata ad EURIPIDE che fa rivivere il Palazzo baronale di Collepasso - con Baccanti e Medea - ... : Gli spettacoli di FOLE nello zainetto sono portati in scena durante le ore diurne, nella sede scolastica. 'La nostra utopia punta sull'educazione dei giovani sostenendo un teatro propedeutico che ...

World Press Photo 2019 al Palazzo delle Esposizioni : così una foto diventa storia : I migliori scatti dell'anno tutti riuniti in un'unica stanza. Un viaggio in 140 fotografie tra migrazioni e storie personali, guerre e natura. Le foto vincitrici del World Press Photo sono arrivate a ...

Anche il Palazzo Farnese di Gradoli tra le aperture straordinarie delle dimore storiche del Lazio : Quattro giornate di apertura straordinaria con un ricco programma di spettacoli e percorsi di scoperta delle tipicità enogastronomiche del territorio. Si tratta di un evento gratuito promosso dalla ...

Palazzo Comunale e il Palazzo delle ex Carceri di Vetralla tra le visite guidate gratuite presso le dimore storiche del Lazio : Si svolgeranno inoltre spettacoli in Piazza Umberto 1° a Vetralla alle ore 17.00 Precisiamo che il complesso monumentale di Santa Maria in Foro Cassio non può ancora essere aperto al pubblico in ...

Le macchine di Leonardo in mostra ne IL GENIO. 500 ANNI DI MERAVIGLIA. Palazzo delle Arti Beltrani a Trani : ... dando rilievo al lato professionale più tecnico dell'Artista, spesso meno considerato se rapportato alle grandi opere pittoriche, con un viaggio avvincente tra arte, scienza, tecnica, filosofia, ...

Adozioni - Palazzo Chigi : “Il ministro Fontana non ha mai rimesso le deleghe. Blocco delle attività e danni alle famiglie” : Lorenzo Fontana non ha mai rimesso le deleghe per le Adozioni. Ma ha bloccato le attività amministrative “con conseguenti pregiudizi per le famiglie italiane”. È scontro tra la presidenza del consiglio e il ministro della Lega. Dopo il caso del patrocinio al congresso di Verona, il premier Giuseppe Conte entra di nuovo in rotta di collisione con il ministro della Famiglia. Il motivo? Il caso sulle Adozioni, scoppiato nel governo nel ...

Famiglia : Palermo - a Palazzo delle Aquile sventola bandiera Arcobaleno (2) : (AdnKronos) - "Al congresso di Verona le famiglie presenti saranno tante e tra le tante anche le nostre che come sempre non si trincerano dietro ad ideologie d’interesse piuttosto si aprono al confronto democratico e civile - sottolinea Daniela Danna, rappresentante delle famiglie Arcobaleno - E' be

Famiglia : Palermo - a Palazzo delle Aquile sventola bandiera Arcobaleno : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Una bandiera Arcobaleno sventola da oggi pomeriggio sulla facciata di Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo. A deciderlo è stato il sindaco Leoluca Orlando che ha così accolto la proposta arrivata da diverse associazioni a livello nazionale, in concomitanza

Più di mille euro per sostituire le maniglie delle porte a Palazzo Chigi : Due maniglie d'oro da oltre mille euro. Secondo i bandi di gara e di acquisto, pubblicati sul sito del governo, con cui Palazzo Chigi compra servizi e forniture, sembra che il governo voglia ...

Congresso delle famiglie a Verona - l'appello di 200 accademici contro il patrocinio di Palazzo Chigi. E gli organizzatori si arrendono : Mentre continua tra gli alleati di governo lo scontro sul Congresso delle famiglie a Verona , in programma dal 29 al 31 marzo e di chiaro stampo anti-abortista e anti-Lgbt, un gruppo di 240 accademici ...

Congresso delle Famiglie - Conte : "Il patrocinio di Palazzo Chigi non è opportuno" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è finalmente espresso sul patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarebbe stato concesso al Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Quell'appoggio così plateale ad un evento neanche troppo velatamente omofobo, dichiaratamente anti-abortista e con una posizione piuttosto dubbia sui diritti delle donne, aveva sollevato non poche ...

Congresso delle famiglie - Conte revoca il patrocinio di Palazzo Chigi : Via il patrocinio di Palazzo Chigi, resta solo quello del ministero della Famiglia. Dopo giorni di polemiche è questa la soluzione sul Congresso mondiale delle famiglie in programma a Verona , un ...