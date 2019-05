Il padre di Giulia | vittima del terremoto | lancia un appello | Aiutatemi a trovare

VERA GEMMA : 'MIO padre GIULIANO UN MITO'/ 'Con lui un'infanzia meravigliosa' : VERA GEMMA ricorda il PADRE GIULIANO a Vieni da me: 'era una persona davvero umile. Per me era un mito e di lui mi manca...'.

La figlia di Giuliano Gemma a Vieni da me - Creig Warwick : 'Oggi ho visto il fantasma di tuo padre - ho un messaggio per te' : ' Mio padre mi manca '. Si commuove Vera Gemma, figlia del grande Giuliano a 'Vieni da me' su Rai Uno. Ospite di Caterina Balivo nel giorno della festa del papà ricorda l'attore scomparso in un ...